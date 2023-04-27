В Кировской области произошел выброс хлора
В Кирово-Чепецке Кировской области произошел выброс хлора, на месте работают все профильные службы, сообщил глава региона Александр Соколов.
«Утром жители города почувствовали резкий запах в районе автозаправки. Спасатели провели и продолжают проводить замеры предельно допустимой концентрации веществ — не превышена. МЧС официально заявило: угрозы жизни и здоровью людей нет. На месте работают все профильные службы», — заявил он.
Губернатор поручил выяснить все обстоятельства произошедшего и детально проанализировать причины. «На завтра назначил заседание областной комиссии по ЧС. Для разбора ситуации приглашены все службы, вызваны директора предприятий», — добавил Соколов.
Хлор — ядовитый удушающий двухатомный газ (формула — Cl2) желтовато-зеленого цвета, тяжелее воздуха, с резким запахом и сладковатым «металлическим» вкусом. Его применяют во многих отраслях промышленности, в том числе при производстве отбеливающих средств, пластикатов, синтетического каучука, пищевых добавок и др.
Производимый хлор хранится в специальных «танках» или закачивается в стальные баллоны высокого давления.
Ранее местное издание Vyatka-grad сообщало, что 27 апреля в районе 13:00 (совпадает с мск) в ЕДДС (Единая дежурная диспетчерская служба МЧС. — РБК) поступила информация о белом облаке и сильном запахе хлора в промышленной зоне Кирово-Чепецка. На место выехали расчеты МЧС и служба химической разведки, а учащиеся школы № 4 были отпущены домой.
В городской администрации позже сообщили, что превышения загрязняющих веществ выявлено не было, однако дополнительно пробы воздуха были направлены в лабораторию Роспотребнадзора.
В ноябре 2021 года выброс фтороводорода произошел на предприятии ООО «Галополимер Кирово-Чепецк». Его удалось локализовать в течение часа, концентрации ПДК вредных веществ превышены не были. До этого на том же предприятии выброс происходил в 2015 и 2014 годах.