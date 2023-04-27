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В Кировской области произошел выброс хлора

Губернатор Соколов: в Кирово-Чепецке произошел выброс хлора, на месте работают спасатели
Выброс хлора произошел на предприятии в Кирово-Чепецке, концентрация вредных веществ не превышена, на месте работают аварийные службы, сообщил глава Кировской области
Александр Соколов (слева) и начальник Главного управления МЧС России по Кировской области Алексей Аникин
Александр Соколов (слева) и начальник Главного управления МЧС России по Кировской области Алексей Аникин (Фото: Aleksandrsokolov43 / VK)

В Кирово-Чепецке Кировской области произошел выброс хлора, на месте работают все профильные службы, сообщил глава региона Александр Соколов.

«Утром жители города почувствовали резкий запах в районе автозаправки. Спасатели провели и продолжают проводить замеры предельно допустимой концентрации веществ — не превышена. МЧС официально заявило: угрозы жизни и здоровью людей нет. На месте работают все профильные службы», — заявил он.

Губернатор поручил выяснить все обстоятельства произошедшего и детально проанализировать причины. «На завтра назначил заседание областной комиссии по ЧС. Для разбора ситуации приглашены все службы, вызваны директора предприятий», — добавил Соколов.

Хлор — ядовитый удушающий двухатомный газ (формула — Cl2) желтовато-зеленого цвета, тяжелее воздуха, с резким запахом и сладковатым «металлическим» вкусом. Его применяют во многих отраслях промышленности, в том числе при производстве отбеливающих средств, пластикатов, синтетического каучука, пищевых добавок и др.

Производимый хлор хранится в специальных «танках» или закачивается в стальные баллоны высокого давления.

Ранее местное издание Vyatka-grad сообщало, что 27 апреля в районе 13:00 (совпадает с мск) в ЕДДС (Единая дежурная диспетчерская служба МЧС. — РБК) поступила информация о белом облаке и сильном запахе хлора в промышленной зоне Кирово-Чепецка. На место выехали расчеты МЧС и служба химической разведки, а учащиеся школы № 4 были отпущены домой.

В городской администрации позже сообщили, что превышения загрязняющих веществ выявлено не было, однако дополнительно пробы воздуха были направлены в лабораторию Роспотребнадзора.

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В ноябре 2021 года выброс фтороводорода произошел на предприятии ООО «Галополимер Кирово-Чепецк». Его удалось локализовать в течение часа, концентрации ПДК вредных веществ превышены не были. До этого на том же предприятии выброс происходил в 2015 и 2014 годах.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Александр Соколов хлор Кировская область
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