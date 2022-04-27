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Общество ,  
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В Подмосковье мужчина обстрелял инспекторов из-за незаконного шлагбаума

Фото: Администрация городского округа Солнечногорск
Фото: Администрация городского округа Солнечногорск

Житель Солнечногорска устроил стрельбу по сотрудникам административно-территориальной инспекции, приехавшим, чтобы снести незаконно установленный им шлагбаум, сообщила РБК представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Следователем следственного отдела по Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области задержан 45-летний местный житель по подозрению в покушении на убийство представителей административно-территориальной инспекции (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК)», — говорится в сообщении. Максимальное наказание по этой статье — 15 лет.

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Фото:СК РФ по городу Москве

Инцидент произошел 27 апреля в деревне Загорье. Подозреваемый открыл огонь по сотрудникам административно-территориальной инспекции. Они прибыли в деревню для сноса незаконно установленного шлагбаума, который установил подозреваемый. Подозреваемый обстрелял автомобиль инспекторов. Им удалось скрыться с места происшествия, о пострадавших не сообщается.

Как сообщает Telegram-канал Baza, 45-летнего подозреваемого зовут Юрий Нечитайлов. Сообщается, что мужчина также поджег автомобиль инспекторов.

«Следователем проводится осмотр места происшествия, осуществляется допрос подозреваемого, а также потерпевших и свидетелей, назначен ряд экспертиз, в том числе баллистическая и психолого-психиатрическая. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.

В середине декабря дело о покушении на убийство было возбуждено в отношении москвича, который напал на сотрудника частной стоматологии. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК). Инцидент произошел на севере столицы. Пострадавший получил удар ножом в живот, его доставили в больницу.

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покушение на убийство Московская область СК новости
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