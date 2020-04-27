Число подтвержденных заражений коронавирусом в мире превысило 3 млн

В мире официально подтверждено заражение коронавирусом более 3 млн человек. Уровень в 2 млн зараженных был преодолен 14 апреля

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Более 3 млн человек в мире официально признаны заразившимися коронавирусом SARS-CoV-2, следует из данных Университета Джона Хопкинса. За время пандемии от инфекции умерли более 208 тыс. человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта, тогда во всем мире было официально подтверждено более 125 тыс. случаев заражения. Через три недели, 2 апреля, число зарегистрированных заражений коронавирусом в мире достигло 1 млн. Чтобы превысить уровень в 2 млн выявленных заражений понадобилось меньше двух недель — по данным Университета Хопкинса, это произошло к 14 апреля.

Университет Хопкинса публикует данные в реальном времени, как только они поступают с мест. ВОЗ подводит итоги раз в сутки. По данным организации на 26 апреля, в мире насчитывалось 2 млн 804 тыс. заразившихся коронавирусом людей, а умерли после заражения 193 710.

Россия 27 апреля переместилась на девятую строчку мирового рейтинга, обогнав «родину» пандемии — Китай, после того, как число выявленных носителей вируса в стране превысило 87 тыс. человек.