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Сотрудников МВД обяжут сохранять достоинство и избегать предметов роскоши

В новом Кодексе этики также прописаны требования не использовать резкие действия в отношении задержанных в присутствии женщин и детей, а также воздержаться от употребления нецензурной лексики
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

МВД разработало Кодекс этики и служебного поведения своих сотрудников, определяющий отдельные требования к их поведению во время исполнения своих обязанностей. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, в Кодексе прописаны следующие требования:

  • Придерживаться делового стиля поведения.
  • Соблюдать скромность и функциональность при оформлении служебного кабинета, а также избегать использования предметов роскоши.
  • Сохранять выдержку и достоинство, контролировать свое эмоциональное состояние.
  • Воздерживаться от резких высказываний и жестких действий в отношении задержанных в присутствии детей, женщин и людей преклонного возраста.
  • При проведении допроса проявлять сочувствие к потерпевшему и уважение к личности допрашиваемого.
  • Быть мужественным и решительным, не допускать паники и страха перед лицом опасности при выполнении служебных обязанностей.
  • Соблюдать культуру речи и воздерживаться от использования нецензурной лексики и жаргона.
  • Не употреблять алкогольные напитки накануне и во время работы, а также не участвовать в публичных азартных играх и не принимать наркотики.

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Фото: ИТАР-ТАСС

Помимо этого, в Кодексе также прописаны этические нормы по поддержанию внешнего вида сотрудника МВД. Так, форменная одежда должна быть чистой, аккуратной и отглаженной, а носящему ее работнику не следует держать руки в карманах и ходить в грязной и стоптанной обуви.

Также мужчинам предписано быть коротко подстриженными и гладко выбритыми, а при ношении усов и бороды следить за их надлежащим внешним видом. Также мужчинам не рекомендуется носить ювелирные украшения, за исключением обручального кольца, и использовать слишком много парфюмерии. Женщинам рекомендуется соблюдать скромность и не использовать чересчур много косметики.

Исполнение требований Кодекса должно сформировать у сотрудников МВД мотивацию к добросовестному выполнению служебных обязанностей, укрепить авторитет органов внутренних дел в обществе и повысить доверие граждан к их сотрудникам, говорится в документе.

Сейчас Кодекс проходит стадию общественного обсуждения.

Автор: Мария Лисицына
Теги: МВД России, этика, Кодекс этики
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