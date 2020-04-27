Сотрудников МВД обяжут сохранять достоинство и избегать предметов роскоши

В новом Кодексе этики также прописаны требования не использовать резкие действия в отношении задержанных в присутствии женщин и детей, а также воздержаться от употребления нецензурной лексики

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МВД разработало Кодекс этики и служебного поведения своих сотрудников, определяющий отдельные требования к их поведению во время исполнения своих обязанностей. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, в Кодексе прописаны следующие требования:

Придерживаться делового стиля поведения.

Соблюдать скромность и функциональность при оформлении служебного кабинета, а также избегать использования предметов роскоши.

Сохранять выдержку и достоинство, контролировать свое эмоциональное состояние.

Воздерживаться от резких высказываний и жестких действий в отношении задержанных в присутствии детей, женщин и людей преклонного возраста.

При проведении допроса проявлять сочувствие к потерпевшему и уважение к личности допрашиваемого.

Быть мужественным и решительным, не допускать паники и страха перед лицом опасности при выполнении служебных обязанностей.

Соблюдать культуру речи и воздерживаться от использования нецензурной лексики и жаргона.

Не употреблять алкогольные напитки накануне и во время работы, а также не участвовать в публичных азартных играх и не принимать наркотики.

Помимо этого, в Кодексе также прописаны этические нормы по поддержанию внешнего вида сотрудника МВД. Так, форменная одежда должна быть чистой, аккуратной и отглаженной, а носящему ее работнику не следует держать руки в карманах и ходить в грязной и стоптанной обуви.