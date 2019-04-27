Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Волгоград, спустя час экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Судя по данным сайта Flightradar, самолет, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно. В настоящее время лайнер вновь находится в аэропорту Шереметьево.

Рейс выполнял самолет SSJ-100.

Причины разворота пока неизвестны. По данным агентства ТАСС, самолет мог вернуться в Москву из-за инцидента на борту.

РБК обратился за комментарием к пресс-службе «Аэрофлота» и международного аэропорта Шереметьево.