В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступности

В России растет число киберпреступлений, а потенциальными жертвами могут стать около 30% офисных работников. Об этом журналистам рассказал заместитель председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

По словам топ-менеджера, сейчас существуют три основных тренда в области киберпреступлений, сообщает агентство «РИА Новости». Первый из них — DDos-атаки, число которых продолжает увеличиваться. Второй тренд — утечка данных. «В этом направлении развивается целый рынок», — заявил Кузнецов.

Третьим трендом представитель Сбербанка назвал мошенничество, связанное с методами социальной инженерии. Его Кузнецов объяснил очень высоким уровнем доверия россиян к государственным институтам, которым и пользуются преступники.

Например, серьезной угрозой является фишинг — кража конфиденциальных данных через рассылку электронных писем от имени финансовых и государственных учреждений. «По нашим наблюдениям, примерно 27–30% офисных работников в России в разных корпорациях могут сегодня спокойно открывать такие фишинговые письма. Это большой показатель, если честно», — сказал Кузнецов.

Представитель Сбербанка признался, что не видит факторов, которые помогли бы остановить рост преступлений с использованием методов социальной инженерии. По его словам, изменить ситуацию можно лишь при помощи просветительской деятельности. «Переломить этот тренд можно, если мы все вместе возьмемся за руки и сделаем эту работу», — добавил Кузнецов.

В 2018 году Сбербанк отразил 90 DDoS-атак, говорилось в отчете кредитной организации в декабре. Эти показатели в 1,5 раза превысили уровень 2017 года. На системы Сбербанка нацелены около 5% всех кибератак в России, говорилось в документе.​