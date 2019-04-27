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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Погода в Москве побила температурный рекорд 18-летней давности
В Москве установлен новый температурный рекорд. Сегодняшний день стал самым теплым за всю историю наблюдений
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Как рассказала РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, в 15 час. в столице столбик температуры воздуха поднялся до 24,2 градуса. Это новый рекорд. Предыдущий максимум 27 апреля был зафиксирован в 2001 году. Тогда температура поднималась до 24,1 градуса.

Однако в следующие дни жителей столичного региона ожидает похолодание. «Сейчас температура уже начала понижаться, потому что к нам приближается холодный атмосферный фронт, который существенно изменит характер температурного режима в последующие дни», — сказала Позднякова.

Что касается пасхальной ночи, то сильных ливней и сильного ветра в Московском метеобюро не ждут. «Небольшие кратковременные дожди и где-то развитие грозовой деятельности не исключено», — отметила специалист.

До сегодняшнего дня самым теплым днем года в Москве было 25 апреля. Тогда метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру 23,3 градуса. Однако это был не рекорд, поскольку в 2000 году столбик термометра поднимался до отметки в 25,4 градуса.

Авторы: Екатерина Костина, Артем Филипенок
Теги: Погода
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