Чистые убытки Sharp за год составили 1,3 млрд долл.

Чистые убытки японского производителя электроники Sharp Corp. за 2008-2009 финансовый год, завершившийся 31 марта с.г., составили 125,82 млрд иен (1,3 млрд долл.), тогда как годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 101,92 млрд иен (1,05 млрд долл.). Такие данные содержатся в распространенном сегодня отчете компании.

Чистые убытки японского производителя электроники Sharp Corp. за 2008-2009 финансовый год, завершившийся 31 марта с.г., составили 125,82 млрд иен (1,3 млрд долл.), тогда как годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 101,92 млрд иен (1,05 млрд долл.). Такие данные содержатся в распространенном сегодня отчете компании.

При этом объем продаж корпорации за 2008-2009 финансовый год сократился на 16,7% и составил 2,85 трлн иен (29,45 млрд долл.) против 3,42 трлн иен (35,34 млрд долл.) годом ранее. Операционные убытки за 2008-2009 финансовый год составили 55,48 млрд иен (573 млн долл.), тогда как годом ранее компания получила операционную прибыль в размере 183,69 млрд иен (1,9 млрд долл.).

Ранее компания прогнозировала первые в своей истории убытки по итогам финансового года в размере 30 млрд иен (310 млн долл.).

Sharp Corp. - одна из ведущих компаний в Японии, специализирующихся на производстве широкого спектра электроники. Помимо фотоэлементов и жидкокристаллических дисплеев, компания производит мобильные телефоны, аудиоаппаратуру, микроволновые печи, а также флеш-память.