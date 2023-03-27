Как выглядело черное кольцо в небе, которое сняли москвичи. Видео

Появились кадры с черным кольцом в небе над Москвой

В небе над московским районом Строгино образовалось черное кольцо, которое поднялось в небо, сообщает «Москва 24».

Дым может быть от газовой котельной, в трубе которой скопилась сажа, допустил в разговоре с РБК начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок. В пресс-службу ГУ МЧС по Москве такой информации не поступало, сообщили РБК в ведомстве.

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