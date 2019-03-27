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Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,27%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
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Умер известный как магистр Йода аналитик Пентагона Эндрю Маршалл
Эндрю Маршалл на протяжении более 40 лет возглавлял управление Пентагона по оценке потенциальных угроз для национальной безопасности США. Стратег, получивший прозвище магистр Йода, был кумиром неоконсерваторов
Эндрю Маршалл (Фото: Mr. Scott Davis / U.S. Air Force)

Бывший руководитель ведущего аналитического центра Пентагона по выявлению потенциальных угроз Эндрю Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает Defence News. Об этом во время слушаний в комитете палаты по делам вооруженных сил палаты представителей США сообщил конгрессмен Марк Торнберри.

«Думаю, на свете немного людей, которые бы оказали столь сильное влияние на то, как мы строим нашу оборону и национальную безопасность, как мистер Эндрю Маршалл​», — отметил конгрессмен.

Маршалл был кумиром неоконсерваторов — представителей влиятельного течения в американской политической мысли, которые в своих представлениях о внешней политике США исходят из концепции глобального американского лидерства и выступают за деятельное и даже агрессивное продвижение идеалов демократии за пределами США.

Как отмечает Foreign Policy, за советом к Маршаллу на протяжении многих лет обращались такие видные неоконсерваторы, как Дональд Рамсфелд, Роберт Гейтс и Дик Чейни. Все они в разные годы занимали ключевые посты в администрации Соединенных Штатов.

Аналитический центр Пентагона — Office of Net Assessment — отвечает за выявление потенциальных угроз для национальной безопасности США. Маршалл возглавлял его более 40 лет. Все это время он руководил исследованиями, направленными на выявление потенциальных будущих угроз, моделировал возможные сценарии, организовывал военные игры и выдавал официальные заключения по запросу Пентагона. ​

Свою карьеру в области национальной безопасности Маршалл начал в 1949 году в аналитическом центре Rand Corporation, где вместе с коллегами разрабатывал стратегию США во времена холодной войны.

Позднее Генри Киссинджер, который тогда был помощником президента Ричарда Никсона по национальной безопасности, уговорил Маршалла перебраться из Калифорнии, где находится штаб-квартира Rand Corporation, в Вашингтон.

В столице Маршалл занялся оценкой военного потенциала СССР. В 1973 году он пришел на работу в Пентагон, где возглавил недавно созданный аналитический центр.

В Пентагоне он проработал 42 года. К 2000-м годам Маршалл, которому тогда было уже за 80, получил ласковое прозвище магистр Йода — по аналогии с мудрым наставником джедаев в «Звездных войнах», писал Foreign Policy.

Маршалл ушел с поста в 2015 году, когда ему было 93 года.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Пентагон, военные США
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