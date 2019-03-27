Умер известный как магистр Йода аналитик Пентагона Эндрю Маршалл

Эндрю Маршалл на протяжении более 40 лет возглавлял управление Пентагона по оценке потенциальных угроз для национальной безопасности США. Стратег, получивший прозвище магистр Йода, был кумиром неоконсерваторов

Эндрю Маршалл (Фото: Mr. Scott Davis / U.S. Air Force)

Бывший руководитель ведущего аналитического центра Пентагона по выявлению потенциальных угроз Эндрю Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает Defence News. Об этом во время слушаний в комитете палаты по делам вооруженных сил палаты представителей США сообщил конгрессмен Марк Торнберри.

«Думаю, на свете немного людей, которые бы оказали столь сильное влияние на то, как мы строим нашу оборону и национальную безопасность, как мистер Эндрю Маршалл​», — отметил конгрессмен.

Маршалл был кумиром неоконсерваторов — представителей влиятельного течения в американской политической мысли, которые в своих представлениях о внешней политике США исходят из концепции глобального американского лидерства и выступают за деятельное и даже агрессивное продвижение идеалов демократии за пределами США.

Как отмечает Foreign Policy, за советом к Маршаллу на протяжении многих лет обращались такие видные неоконсерваторы, как Дональд Рамсфелд, Роберт Гейтс и Дик Чейни. Все они в разные годы занимали ключевые посты в администрации Соединенных Штатов.

Аналитический центр Пентагона — Office of Net Assessment — отвечает за выявление потенциальных угроз для национальной безопасности США. Маршалл возглавлял его более 40 лет. Все это время он руководил исследованиями, направленными на выявление потенциальных будущих угроз, моделировал возможные сценарии, организовывал военные игры и выдавал официальные заключения по запросу Пентагона. ​