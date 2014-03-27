Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,23 56,58 EUR Нал. 70,42 69,66 USD Бирж. 56,91 +0,25 EUR Бирж. 70,06 +0,31 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9600,00 +290,00 MOEX 2317,24 +0,24% RTS 1282,64 -0,22% Brent 64,82 -1,02% DJIA 25395,89 +0,24% Nasdaq 7596,35 +0,47% FTSE 7213,56 -0,15%
Ульяновского депутата забили молотками в подъезде его дома
Лента новостей
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Табакова 17:10, Общество Директор Большого театра назвал Табакова уникальным театральным деятелем 17:07, Общество Мосгорсуд оставил под арестом двоих обвиняемых по «кокаиновому делу» 17:05, Общество В США умер экс-глава владеющей сетью OBI компании Эриван Хауб 16:50, Бизнес Силуанов заявил об отсутствии оснований для резкого скачка курса рубля 16:46, Экономика Глава МВД Словакии ушел в отставку на фоне убийства журналиста 16:36, Общество Умер Олег Табаков 16:26, Общество Порошенко пообещал взыскать с «Газпрома» все «до копейки» 16:23, Экономика Футболист «Зенита» пропустит чемпионат мира из-за травмы колена 16:21, Спорт Фигуранты «кокаинового дела» заявили о провокации со стороны спецслужб 16:16, Общество Умер модельер Юбер де Живанши 16:13, Общество Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы 16:13, Общество Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье 15:42, Общество Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом 15:37, Спорт ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на важные объекты 15:37, Общество
Ульяновского депутата забили молотками в подъезде его дома
Общество, 27 мар 2014, 12:16
0
Ульяновского депутата забили молотками в подъезде его дома
В Ульяновске совершено нападение на депутата городской думы Геннадия Бударина. Парламентария жестоко избили молотком в подъезде его дома, этой ночью он перенес две операции.
Фото: Depositphotos

"Сообщение о происшествии поступило в полицию вечеров в среду. Депутата избили твердым тупым металлическим предметом. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении регионального УМВД.

Дело возбуждено по ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Как объяснил представитель полиции, следователь еще опросил пострадавшего, поэтому говорить о возможных причинах нападения рано. Не исключается версия профессиональной деятельности депутата.

Нападение произошло накануне вечером в подъезде дома на улице Робеспьера. По предварительным данным, нападавших было двое: один зашел с депутатом в подъезд, второй поджидал его внутри. В качестве оружия нападения применялся молоток - его злоумышленники спрятали в букете роз.

Депутат получил тяжелые травмы рук и головы, в том числе перелом основания черепа. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, где ему сделали несколько операций.

"В настоящее время прогнозы на жизнь у пострадавшего благоприятные, он находится в состоянии средней тяжести. Через два-три часа его должны перевести из реанимации в палату нейрохирургического отделения больницы", - сообщает "Российская газета" со ссылкой на врача больницы скорой медицинской помощи Алексея Куринного.

Геннадий Бударин – известный ульяновский предприниматель. С 2005г. является депутатом городской думы IV созыва по 33 округу, член ульяновской областной общественной организации воинов-кремлевцев "Звезда". Возглавляет ульяновский регсовет Альянса зеленых.

Фото с личной страницы в facebook.com

Напомним, в минувшие выходные произошло вооруженное нападение на агитаторов КПРФ в Новосибирске. Как рассказали коммунисты, для организации распространения агитматериалов 21 марта в микрорайоне "Юбилейный" была арендована квартира. В этот же день агитаторы начали распространять в районе листовки за кандидата Андрея Попова, баллотирующегося в новосибирский горсовет.

В ночь на 22 марта в квартиру ворвались неизвестные с оружием. Двое агитаторов получили ранения из травматических пистолетов, помощнику депутата Госдумы Анатолия Локтя - Сергею Сухорукову - потребовалась операции после падения со второго этажа. Первый секретарь Железнодорожного райкома КПРФ получил ранение, перелом ноги и травму позвоночника.

Нападение, по мнению новосибирских коммунистов, совершили злоумышленники, предположительно, "работающие" на штаб "Единой России". "Точнее, на креатуру местного авторитетного предпринимателя Ивана Сидоренко - Глеба Дебова, также избирающегося в горсовет", - говорится в сообщении новосибирских коммунистов.

"Согласно информации, полученной из источников, близких к штабу Дебова, вчера у них появилась "социология", согласно которой имевший 100% вероятность победы фаворит избирательной гонки Дебов проигрывает коммунисту Андрею Попову 10% голосов. Этот факт мог вынудить оппонентов КПРФ предпринять бандитские методы, чтобы "выключить" систему агитации в районе и напугать будущих агитаторов", - резюмировали в компапртии.

Теги: Ульяновск , гордума , депутат , нападение
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Битва без мандатов: под Челябинском депутат устроил драку с рабочим Общество
В Госдуме подрались два депутата-единоросса Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.