Ульяновского депутата забили молотками в подъезде его дома

В Ульяновске совершено нападение на депутата городской думы Геннадия Бударина. Парламентария жестоко избили молотком в подъезде его дома, этой ночью он перенес две операции.

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"Сообщение о происшествии поступило в полицию вечеров в среду. Депутата избили твердым тупым металлическим предметом. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении регионального УМВД.

Дело возбуждено по ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Как объяснил представитель полиции, следователь еще опросил пострадавшего, поэтому говорить о возможных причинах нападения рано. Не исключается версия профессиональной деятельности депутата.

Нападение произошло накануне вечером в подъезде дома на улице Робеспьера. По предварительным данным, нападавших было двое: один зашел с депутатом в подъезд, второй поджидал его внутри. В качестве оружия нападения применялся молоток - его злоумышленники спрятали в букете роз.

Депутат получил тяжелые травмы рук и головы, в том числе перелом основания черепа. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, где ему сделали несколько операций.

"В настоящее время прогнозы на жизнь у пострадавшего благоприятные, он находится в состоянии средней тяжести. Через два-три часа его должны перевести из реанимации в палату нейрохирургического отделения больницы", - сообщает "Российская газета" со ссылкой на врача больницы скорой медицинской помощи Алексея Куринного.

Геннадий Бударин – известный ульяновский предприниматель. С 2005г. является депутатом городской думы IV созыва по 33 округу, член ульяновской областной общественной организации воинов-кремлевцев "Звезда". Возглавляет ульяновский регсовет Альянса зеленых.

Напомним, в минувшие выходные произошло вооруженное нападение на агитаторов КПРФ в Новосибирске. Как рассказали коммунисты, для организации распространения агитматериалов 21 марта в микрорайоне "Юбилейный" была арендована квартира. В этот же день агитаторы начали распространять в районе листовки за кандидата Андрея Попова, баллотирующегося в новосибирский горсовет.

В ночь на 22 марта в квартиру ворвались неизвестные с оружием. Двое агитаторов получили ранения из травматических пистолетов, помощнику депутата Госдумы Анатолия Локтя - Сергею Сухорукову - потребовалась операции после падения со второго этажа. Первый секретарь Железнодорожного райкома КПРФ получил ранение, перелом ноги и травму позвоночника.

Нападение, по мнению новосибирских коммунистов, совершили злоумышленники, предположительно, "работающие" на штаб "Единой России". "Точнее, на креатуру местного авторитетного предпринимателя Ивана Сидоренко - Глеба Дебова, также избирающегося в горсовет", - говорится в сообщении новосибирских коммунистов.

"Согласно информации, полученной из источников, близких к штабу Дебова, вчера у них появилась "социология", согласно которой имевший 100% вероятность победы фаворит избирательной гонки Дебов проигрывает коммунисту Андрею Попову 10% голосов. Этот факт мог вынудить оппонентов КПРФ предпринять бандитские методы, чтобы "выключить" систему агитации в районе и напугать будущих агитаторов", - резюмировали в компапртии.