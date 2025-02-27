Главные роли оскароносного Джина Хэкмена. Видео

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Обладатель двух премий «Оскар», актер Джин Хэкмен и его жена, пианистка Бетси Аракава скончались в своем доме в Санта-Фе (Нью-Мексико). Полиция расследует обстоятельства их гибели. Хэкмен снялся в десятках лент, среди которых «Французский связной» и его сиквел, «Разговор», «Непрощенный», «Легионеры», «Редкая отвага», «Нет выхода», «Мишень», «Власть» и другие. Он считается одним из самых выдающихся актеров второй половины XX века. Главные роли Хэкмена — в подборке РБК.