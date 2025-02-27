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Эксклюзив

Счетная палата выявила недостатки в программе «Приоритет 2030»

Счетная палата посчитала недостаточно эффективной программу «Приоритет 2030» по повышению потенциала университетов. К недостаткам отнесены отсутствие четкой структуры и критериев оценки, краткий срок финансирования
Студенты во время занятий в лаборатории химии в филиале МГУ имени М. В. Ломоносова в&nbsp; Севастополе
Студенты во время занятий в лаборатории химии в филиале МГУ имени М. В. Ломоносова в  Севастополе (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Какие недочеты выявила Счетная палата

За последние четыре года реализации программа «Приоритет 2030», направленная на развитие вузов, пока не показала значимого успеха в эффективности работы университетов. Это следует из отчета Счетной палаты по итогам анализа программы, с которым ознакомился РБК.

Правила программы ежегодно меняются, требования к участникам не всегда понятны и зачастую противоречат друг другу, указано в отчете. Кроме того, период финансирования университетов в рамках программы, который составляет один год, и постоянная ротация вузов-участников создают трудности для реализации долгосрочных научных исследований, а также прикладных совместных проектов университетов с бизнесом и регионами. В результате, нестабильность правил, ограниченные сроки финансирования, а также имеющаяся возможность исключения вуза из проекта или из состава получателей специальной части гранта не стимулируют университеты к участию в программе, указала Счетная палата.

Что такое «Приоритет 2030»

Программа «Приоритет 2030» существует с 2021 года. Ее цель — сформировать в России к 2030 году более 100 современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.

Поддержка программ развития университетов в рамках «Приоритета 2030» происходит за счет предоставления им гранта в форме субсидий. Финансирование выделяется на решение двух задач: базовая часть гранта — на увеличение вклада университета в социально-экономическое развитие регионов и реализацию новых творческих, социально-гуманитарных проектов; а также специальная часть гранта, которая направляется либо на развитие университетов, занимающихся проведением прорывных научных исследований, созданием наукоемкой продукции и технологий и наращивание кадрового потенциала сектора исследований и разработок; либо на развитие университетов, обеспечивающих социально-экономическое развитие территорий, укрепление кадрового и научно-технологического потенциала организаций реального сектора экономики и социальной сферы.

К тому же, отмечено в докладе Счетной палаты, программа «Приоритет-2030» не сформирована как самостоятельный документ с четким набором положений.

К примеру, в 2023 году для расширения охвата университетов, участвующих в программе, снизили один из критериев допуска к отбору — численность обучающихся очно в университете. Количество студентов в этом критерии снизили больше, чем на 30% — с 4 000 до 2 500 человек.

Также из правил предоставления грантов исключили обязанность Министерства науки и высшего образования проводить обязательные проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта.

В период 2021 по 2024 годы также внесли изменения в критерии оценки проекта программы развития университета-конкурсанта; порядок расчета размера грантов; в порядок расчет суммы возврата средств в случае, если планируемые результаты не были достигнуты университетом.

Также, выяснила Счетная палата, не все вузы выполняют задачи, на которые получили средства в рамках гранта. Так, с 2021 по 2023 год семь университетов не достигли плановых результатов и показателей эффективности (названия этих вузов в отчете не приведены). При этом, отмечают авторы отчета, Минобрнауки в этих случаях не направила требования о возврате средств пропорционально недостигнутому результату. Всего, согласно данным Счетной палаты, в 2021 году по программе гранты получили 106 вузов, в 2022 году — 113 вузов, в 2023 году — 122 вуза, а в 2024 году — 118 вузов.

К тому же анализ показал, что отдельные университеты используют гранты, предоставленные им в рамках программы, на текущие нужды, а также финансируют деятельность, которая приносит им доход. По мнению Счетной палаты, это показатель ненадлежащей организации управления федеральными средствами.

В то же время, в ведомстве отметили и положительные результаты программы, среди которых в том числе развитие межвузовского взаимодействия, увеличение количества совместных проектов с бизнесом, рост внебюджетного финансирования вузов и внедрение в их работу проектного управления и стратегического планирования.

Как менялось финанисирование

С 2021 по 2024 год общий объем господдержки, оказанной вузам в рамках программы, составил 113,6 млрд руб., следует из отчета. За весь период ежегодный объем финансирования вырос больше, чем в два раза — с 15 млрд до 31,7 млрд рублей.

Больше половины этих средств направляются на прикладные научные исследования — 54,4%. С 2021 по 2024 год их доля выросла почти в два раза. В то же время, отмечают в Счетной палате, программа «Приоритет 2030» напрямую не предполагает поддержку через университеты приоритетных для государства направлений научного и технологического развития.

Авторы отчета указали, что необходимо обеспечить эффективный контроль за расходованием средств, выделяемых в рамках программы.

В Министерстве науки и высшего образования сообщили, что с 2021 года, благодаря в программы «Приоритет-2030» в университеты привлекли более 191 млрд руб. из внебюджетных источников. «То есть бизнес голосовал рублем за то, что было создано и создается прямо сейчас в университетах», — заявил замминистра науки и образования Дмитрий Афанасьев (его слова передала РБК пресс-служба министерства). По его словам, замечания Счетной палаты по методическому и организационному сопровождению программы учтены в очередном этапе ее развития, который стартует в марте 2025 года.

По итогам анализа работы программы, Счетная палата подготовила рекомендации для Минобрнауки со сроком выполнения до 1 июня 2025 года. Среди них: увеличить срок предоставления грантов (чтобы он был больше, чем год); определить конкретный перечень затрат, которые могут осуществляться за счет выданного гранта; обеспечить проведение Российской академией наук экспертизы тем прикладных научных исследований, которые планируют проводить в рамках программы; разработать систему стимулирования университетов, в результате которых будет трудоустраиваться 100% выпускников программ целевого обучения.

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