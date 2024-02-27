В Москве начали проверку из-за камеры напротив здания Минобороны

Сотрудники главка Москвы МВД начали доследственную проверку, после того как напротив здания Минобороны на Фрунзенской набережной была обнаружена видеокамера

Здание Министерства обороны РФ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Сотрудники главного управления (ГУ) МВД России по Москве начали доследственную проверку после обнаружения видеокамеры, которая была установлена напротив здания Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Об обнаружении камеры также пишет телеграм-канал Mash.

«Вечером 26 февраля в полицию обратился работник коммунальной службы, который сообщил о том, что на чердаке здания на Фрунзенской набережной, расположенного напротив Минобороны России, найдены видеокамера на штативе и антенна. Оборудование изъято», — рассказал собеседник ТАСС.

Специалисты изучают, кто поставил камеру и какие кадры удалось заснять на нее, сообщил он. «По данному факту проводится доследственная проверка», — заявил источник агентства. Об инциденте доложено в ФСБ по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы.

По данным Mash, камера была установлена на штатив и повернута объективом в стену, чтобы не было бликов.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили РБК, что не получали такой информации. РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны России.