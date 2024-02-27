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В Москве начали проверку из-за камеры напротив здания Минобороны

ТАСС: в Москве начали проверку из-за камеры напротив здания Минобороны
Сотрудники главка Москвы МВД начали доследственную проверку, после того как напротив здания Минобороны на Фрунзенской набережной была обнаружена видеокамера
Здание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Сотрудники главного управления (ГУ) МВД России по Москве начали доследственную проверку после обнаружения видеокамеры, которая была установлена напротив здания Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Об обнаружении камеры также пишет телеграм-канал Mash.

«Вечером 26 февраля в полицию обратился работник коммунальной службы, который сообщил о том, что на чердаке здания на Фрунзенской набережной, расположенного напротив Минобороны России, найдены видеокамера на штативе и антенна. Оборудование изъято», — рассказал собеседник ТАСС.

Специалисты изучают, кто поставил камеру и какие кадры удалось заснять на нее, сообщил он. «По данному факту проводится доследственная проверка», — заявил источник агентства. Об инциденте доложено в ФСБ по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы.

По данным Mash, камера была установлена на штатив и повернута объективом в стену, чтобы не было бликов.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили РБК, что не получали такой информации. РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны России.

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