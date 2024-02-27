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Ольга Шукшина подала иск к сестре из-за прав на произведения отца

Ольга Шукшина подала иск к сестре Марии из-за прав на произведения отца
Таганский суд начал подготовку к судебному заседанию по иску Ольги Шукшиной к ее сестре Марии. Тяжба идет из-за прав на произведения Василия Шукшина, о наследии которого — спектакле по «Калине красной» — сестры уже спорили
Мария Шукшина
Мария Шукшина (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В Таганском районном суде города Москвы назначена подготовка к судебному заседанию по иску Ольги Шукшиной к сестре, актрисе Марии Шукшиной. Соответствующая беседа назначена на 4 марта 2024 года. Иск о признании договора об отчуждении исключительных прав на произведения Василия Шукшина, заключенного между Лидией Шукшиной и Марией Шукшиной, недействительным и применении последствий его недействительности был подан Ольгой 2 ноября 2023 года.

Мария и Ольга — дочери советского режиссера, актера и писателя Василия Шукшина и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. У них также есть третья дочь, Екатерина. Шукшин написал сценарий и как режиссер снял такие фильмы, как «Калина красная», «Живет такой парень», «Печки-лавочки». Он умер в 1974 году.

Исключительное право на объект интеллектуальной собственности — это возможность единолично распоряжаться такими произведениями, держать под контролем их использование и зарабатывать на этом. Другие люди или компании могут использовать эти произведения искусства, только если собственник на это согласен.

В Таганском суде пояснили «РИА Новости», что вдова режиссера Лидия Шукшина передала все права Марии Шукшиной, а Ольга оспаривает это решение.

РБК обратился за комментарием к Ольге и Марии Шукшиным.

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Мария Шукшина

Ранее, в феврале 2023 года, Ольга и Екатерина Шукшины отсудили у театра Надежды Бабкиной «Русская песня» более 600 тыс. руб. за нарушение исключительных авторских прав при показе спектакля «Калина красная», писал «Пятый канал». По их мнению, билеты на спектакль «Калина красная» продавались незаконно, так как у театра закончилась лицензия. При этом в постановке играла их старшая сестра Мария.

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Представитель истцов требовал компенсацию за показ восьми спектаклей «Калина красная», шесть из которых прошли в России, а два за рубежом. Басманный суд удовлетворил иск сестер и взыскал с театра 255 тыс. руб. в пользу Екатерины и 385 тыс. в пользу Ольги Шукшиной.

«Пятый канал» сообщал, что у Марии Шукшиной нет никаких претензий к Бабкиной и она не хотела, чтобы спектакль был запрещен к показу. «Я считаю, что имя Шукшина надо популяризировать, надо снимать, играть, больше спектаклей ставить, больше фильмов. А не запрещать это», — заявила она.

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Георгий Смирнов
Мария Шукшина Надежда Бабкина
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