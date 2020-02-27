Полиция задержала более 50 человек после драки на рынке в Харькове

Столкновения на рынке начались после попытки неизвестных сломать арку на входе. Участники массовой драки применяли пиротехнику, дубинки, газовые баллончики

У рынка «Барабашово» (Фото: hk.npu.gov.ua)

В Харькове 53 человека были задержаны после массовой драки на рынке «Барабашово». По информации городского управления МВД, их допрашивают в том числе по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов. В соответствии со статьей 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки) виновным грозит наказание сроком до семи лет лишения свободы.

По данным издания «Украинськi новини», противостояние на оптово-вещевом рынке «Барабашово» в Киевском районе Харькова началось утром 27 февраля после того, как неизвестные люди в камуфляже попытались демонтировать некоторые объекты и подожгли арку с рекламной конструкцией на входе. Издание «Страна.ua» в свою очередь утверждает, что огонь и дым появились после попытки срезать опоры арки при помощи автогена.

После этого начались столкновения, участники которых применяли резиновые дубинки, пиротехнику, газовые баллончики. Всего в столкновениях участвовали около 100 человек.

На место происшествия прибыл мэр Харькова Геннадий Кернес. Он заявил, что не знает людей, устроивших поджог арки, однако отметил, что установлена она была незаконно, а потому по решению городского исполкома должна быть демонтирована.

Оптово-вещевой рынок «Барабашово» был создан в Харькове в середине 1990-х годов в районе станции метро «Имени академика Барбашова». Его руководство не раз конфликтовало с харьковскими властями, обвинявшими владельцев магазинов в незаконной застройке и препятствованию работе городских коммуникаций. По данным «Страна.ua», в октябре прошлого года Кернес заявил, что муниципальные власти рассматривают возможность строительства новой дороги, которая пройдет в том числе по части рынка. Протесты предпринимателей глава города назвал проплаченными и непатриотичными.