В Смоленской области проверят информацию об избиении ученика на уроке ИЗО

В Смоленской области проверят информацию об избиении ученика на уроке ИЗО

Управление СК по Смоленской области начало доследственную проверку сообщений о том, что в школе № 2 города Сафоново учительница причинила телесные повреждения школьнику на уроке ИЗО. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Следователями будут тщательно проверены факты, опубликованные в социальной сети. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Кроме того, если информация подтвердится, следователи дадут оценку действиям администрации школы, которая не отреагировала на поведение педагога по отношению к ученику», — говорится в сообщении.

Информация об избиении ученика на уроке ИЗО появилась 27 февраля в соцсетях. Со слов ребенка, он не смог выполнить задание, после чего педагог начала бить его головой о доску и порвала ему кофту.

Ранее в московской школе № 67 произошла драка с участием пяти учениц третьего класса. По словам директора, причиной стали неприязненные отношения между школьницами. Врачи зафиксировали у трех девочек закрытые травмы живота, черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга.