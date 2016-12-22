Житель Казани в ходе перестрелки убил омоновца и ранил полицейского

В Казани в результате перестрелки местный житель убил сотрудника Росгвардии и ранил сотрудника полиции

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Как сообщил РБК источник в МВД, в результате перестрелки на улице Авангардная на юге Казани местный житель застрелил бойца Росгвардии и ранил еще двух человек, в том числе полицейского.

Издание «Бизнес Online» со ссылкой на несколько источников сообщает о гибели омоновца. Ранения получили местный участковый и житель дома.

Видео: KazanFirst / Youtube

Информацию о гибели омоновца «Интерфаксу» сообщили в МВД Татарстана. По данным агентства, боец Росгвардии получил ранение в шею, дробь попала ему в артерию. Он скончался в больнице. «Интерфакс» указывает, что погиб и один гражданский. Пока нет информации, идет ли речь об одном из преступников или случайном прохожем.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Татарстана указывает, что спецоперацией по задержанию преступника руководил врио министра внутренних дел по Республике Татарстан Рафаил Гильманов.

Ранее «Бизнес Online» сообщал, что житель дома на Авангардной улице, которого другие жильцы охарактеризовали как «частого дебошира», открыл стрельбу из охотничьего ружья и ранил в бедро участкового, прибывшего на вызов. Издание указывает, что 34-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был в конечном итоге убит, а его сообщник забаррикадировался в квартире и начал стрелять из окна.

Позже Следственный комитет в своем Telegram-канале сообщил, что устроивший стрельбу в Казани был задержан, а его предполагаемый подельник убит. В свою очередь МВД заявило, что именно стрелок погиб, покончив с собой.

По факту случившегося в столице Татарстана возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».