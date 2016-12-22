Якубович отреагировал на «шумиху» вокруг описания игроков «Поля чудес»

Телеведущий в комментарии к публикациям некоторых СМИ о его якобы негативном высказывании о «Поле чудес» призвал не обращать внимания на сплетни, заверив, что на программу приходят хорошие люди, «что бы кто ни писал»

Фото: Сергей Гунеев /РИА Новости

Ведущий программы «Поле чудес» уверен, что шумиху вокруг его выступления в эфире программы «Сегодня вечером» подняли недобросовестные журналисты, заявил «РИА Новости» сам Якубович.

«Для того чтобы распространять сплетни и слухи, не разобравшись в ситуации, ничего не надо. И журналистом тоже быть не надо. Наверное, не стоит обращать на это внимания. Единственно, жалко, что такие утки перепечатывают солидные издания», — сказал шоумен.

Телеведущий отметил, что журналисты в погоне за сенсациями перестали проверять информацию и многие даже не пытались посмотреть видео, чтобы выяснить, как все было на самом деле.

26 февраля несколько СМИ, в том числе телеканал «360», сообщили, что в эфире «Сегодня вечером» Якубович раскритиковал «Поле чудес» за «шизофрению» и невежество участников, после чего публикации стали активно комментировать пользователи социальных сетей.

На «Первом канале» в ответ на критику заявили, что цитата Якубовича была вырвана из контекста, а на самом деле она описывала не то, как тот оценивает игроков, но то, как Якубович «работает с участниками до начала съемки, чтобы снять напряжение».

В доказательство своих слов «Первый канал» привел полную цитату Якубовича: «Я знакомлюсь с игроками, один вопрос я задаю: о чем нельзя говорить? И еще я им говорю — это уже не секрет давным-давно, — я говорю: «Ребята, забудьте слово «играть». Посмотрим на это с другой стороны. XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора или два часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это диагноз. (Смеется). Это шизофрения. Что вы, ребята?.. Не об этом разговор! Вы же не за этим приехали. Вас кто-то живым-здоровым увидит на экране, все! Человек будет пить до утра! А если еще и привет передадите, так это обморок. Вот и все, давайте про это!»

«Я рад, что хотя бы в этой ситуации разобрались и поняли, что имелось в виду. Хотя завтра ведь найдется новый повод, тут я не обольщаюсь. Но я рад, что на «Поле чудес», что бы кто ни писал, приходят хорошие, добрые люди. Программа как была народной, так ей и остается», — сказал во вторник Якубович.

Приведенное им в эфире «Сегодня вечером» описание «канонического случая», когда «тень гения коснулась не очень толковой программы», Якубович комментировать не стал, хотя игроков он описал не слишком лестно.

«Мастер и Маргарита», — говорю я и начинаю: «В белой мантии с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой…». Поворачиваюсь, и передо мной шесть… три пары совершенно стеклянных глаз. Пауза. Я говорю: «Вы знаете, кто такой Булгаков?» Они говорят: «Нет». Но вы читали «Мастера и Маргариту»? Они говорят: «Нет». Я говорю: «Стоп». А о чем я мог их спросить? Как звали Маргариту, больше я ничего не мог спросить...»