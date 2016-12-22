СМИ узнали о задержании экс-зампреда банка «Клиентский»

Бывший зампред лишенного лицензии банка «Клиентский» Илья Волосевич, находившийся в розыске по делу о растрате средств вкладчиков кредитной организации в особо крупном размере, задержан в Риге, сообщает «Коммерсантъ»

Фото: Валерий Титиевский / «Коммерсантъ»

В Риге по запросу России задержан бывший заместитель председателя банка «Клиентский» Илья Волосевич. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По информации издания, экс-банкир, находящийся уже несколько лет в базе Интерпола, был задержан 22 февраля в аэропорту Риги сразу после прилета. При задержании у него было при себе €4 тыс. наличными, уточнили собеседники. День спустя, 23 февраля, суд арестовал Волосевича для последующей экстрадиции.

Лицензия у банка «Клиентский» была отозвана 3 июля 2015 года. В числе причин Центробанк называл нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, а также проведение кредитной организацией «агрессивной политики по привлечению денежных средств физических лиц» и неисполнение предписаний регулятора.

Тогда же следственное управление УВД по Западному округу Москвы по результатам обращения одного из клиентов банка — вице-президента Федерации хоккея на траве России Николая Доморацкого начало расследовать обстоятельства хищения средств вкладчиков «Клиентского».

Как уточняет газета, следствие установило, что в банке действовала система привлечения VIP-клиентов под более высокие проценты. Среди именитых вкладчиков, признанных затем потерпевшими по делу, оказался и глава МХТ им. Чехова Олег Табаков. Только у него и Доморацкого были похищены сотни миллионов рублей, отмечает издание.

Ранее в рамках этого дела был задержан и отправлен под домашний арест экс-председатель совета директоров «Клиентского» Александр Кленовский. Председатель правления банка Андрей Лопатов находится в международном розыске. По версии следствия, Лопатов, Кленовский и Волосевич переводили деньги из банка на расчетные счета подконтрольных им организаций, после чего обналичивали и похищали. Основанием для этих финансовых операций служили договоры о якобы открытии кредитных линий подставным фирмам.