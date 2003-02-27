В результата теракта в Ираке погибли 3 человека
Общество, 27 фев 2003, 08:08
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В результата теракта в Ираке погибли 3 человека
В результате теракта в Ираке погибли три человека. На одном из блок-постов на севере страны неизвестный террорист взорвал закрепленную у него под одеждой бомбу.
Террорист-самоубийца погиб. Погибли также трое военнослужащих.
Ответственность за совершенный теракт взяла на себя курдская террористическая группировка "Анзар-аль-Ислам". Она выступает за предоставление независимости Курдистану, а также борется за руководящую роль с Патриотическим союзом Курдистана.
Это уже второе политическое убийство, совершенное организацией с начала года. В начале февраля боевики "Анзар-аль-Ислам" убили одного из руководителей Патриотического союза Курдистана.