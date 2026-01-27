Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

Экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев скончался в возрасте 85 лет. Его жена рассказала о проблемах с желудком и сердцем

Борис Игнатьев (Фото: Игорь Уткин / ТАСС)

Бывший главный тренер сборной России по футболу умер в возрасте 85 лет. Об этом ТАСС сообщила его жена Ирина. Вдова тренера уточнила, что Игнатьев мог уйти из жизни из-за сердечного заболевания и проблем с желудком.



«По дате прощания и похорон пока не известно. Может быть, Российский футбольный союз займется этим делом», — рассказала Ирина Игнатьева.

Борис Игнатьев в 1992–1996 годах был помощником Павла Садырина и Олега Романцева в сборной, а в 1996-1998 годах возглавлял сборную России сам. Под его руководством команда не смогла отобраться на Чемпионат мира по футболу во Франции в 1998 году.



В декабре 2024 года телеграм-канал Shot сообщил, что у Игнатьева нашли онкологию и кардиомиопатию. Тренер опроверг сообщение, заявив, что перенес операцию на желудке, которая была «серьезная, но не особо, чтобы кричать «караул». «Я не знаю пока, меня об этом никто не оповещал, давайте не будем торопиться», — сказал тогда 84-летний Игнатьев.

Игнатьев также тренировал юношескую сборную СССР, сборную ОАЭ, олимпийские команды Ирака и СССР, молодежные сборные СНГ и России, саудовский «Аль-Иттихад», «Торпедо-ЗИЛ», китайский «Шаньдун Лунэн», «Сатурн», «Торпедо».