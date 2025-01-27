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Умер бывший зампред ЦБ Александр Турбанов

Умер первый глава Агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов
Турбанов был среди инициаторов и авторов закона об обязательном страховании вкладов, а затем возглавлял АСВ в период становления
Александр Турбанов
Александр Турбанов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

На 75-м году жизни умер первый генеральный директор госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) Александр Турбанов, сообщила организация в телеграм-канале. Он руководил АСВ с 2004 по 2012 год.

Турбанов скончался два дня назад, 25 января. Отпевание и прощание состоится 29 января в Большом зале ЦКБ Управления делами президента.

Он окончил Свердловский юридический институт (1971-й) и Академию МВД СССР (1981-й), после обучения служил в органах внутренних дел, а в 1992–1993 годах возглавлял юридическое управление АБ «Инкомбанк». Затем до 1995-го заседал в Госдуме, в 1996 году перешел на работу в Центробанк и в качестве зампреда курировал банковский надзор.

В 1999 году стал руководителем Агентства по реструктуризации кредитных организаций, которое было предшественником АСВ. Выступил также одним из инициаторов и авторов закона об обязательном страховании вкладов.

Кроме того, Турбанов работал заведующим кафедрой «Регулирование финансово-кредитной деятельности» в РАНХиГС, входил в состав центрального совета Ассоциации юристов России и возглавлял комиссию по законодательству о финансовых рынках в той же организации. Был членом консультативного совета по вопросам денежно-кредитной политики, банковского регулирования и банковского надзора при председателе Банка России, а также комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по банкам и банковской деятельности.

После ухода Турбанова из АСВ должность руководителя агентства занял бывший замминистра экономического развития и торговли Юрий Исаев. Он проработал десять лет и в январе 2022 года перешел в ЦБ на должность заместителя главы регулятора Эльвиры Набиуллиной. Сейчас АСВ возглавляет бывший крымский министр экономического развития Андрей Мельников.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
АСВ Агентство по страхованию вкладов (АСВ)
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