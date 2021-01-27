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Росгвардия опровергла данные о продаже «дворца семьи Золотова» в Барвихе

Информацию о том, что сын главы Росгвардии Роман Золотов продает «дворец» в Барвихе, ранее опубликовал «Проект». В ведомстве заявили, что родственники и близкие Золотова-старшего не имеют отношения к этой недвижимости и ее продаже
Виктор Золотов
Виктор Золотов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Информация о том, что выставленный на продажу на сайте ЦИАН дом в подмосковной Барвихе принадлежит семье главы Росгвардии Виктора Золотова, не соответствует действительности. Об этом РБК сообщил представитель ведомства Валерий Грибакин.

«Росгвардия опровергает информацию о наличии и продаже сыном главы ведомства Виктора Золотова дома в подмосковной Барвихе, который выставлен на продажу», — сказал он.

По его словам, родственники и близкие Золотова не имеют отношения к данной недвижимости и к ее продаже. Грибакин отметил, что, как только эта информация появилась в нескольких Telegram-каналах, без особого труда удалось выяснить, кому действительно принадлежит дом. «С полной ответственностью сообщаем, что недвижимостью владеет частный предприниматель, который не имеет никакого отношения ни к родственникам руководства Росгвардии, ни к самому ведомству», — заявил он.

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По мнению Грибакина, эта публикация является очередной информационной уткой, цель которой — опорочить Росгвардию и ее руководство. «Это очередная провокация», — заключил представитель ведомства.

Фото: cian.ru
Фото: cian.ru

О продаже «дворца семьи Золотова» сообщил «Проект». Издание отметило, что после выхода фильма Алексея Навального, в котором утверждается, что «дворец» под Геленджиком, стоимость которого оценивается в 100 млрд руб., принадлежит президенту России Владимиру Путину (Кремль отрицает всякую связь комплекса в районе мыса Идокопас с Путиным), портал ЦИАН сделал подборку самых дорогих дворцов, выставленных на продажу на этом сайте. Первое место в рейтинге занял дом в Барвихе, площадь которого составляет 3 тыс. кв. м, а участок — 89 соток. Он выставлен за 1,5 млрд руб.

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«Проект» утверждает, что, согласно данным Росреестра, дворец принадлежит Роману Золотову, который приходится сыном Виктору Золотову, в прежние времена являвшемуся охранником Путина, а ныне занимающему должность главы Росгвардии. Издание пишет, что владельцем участка, на котором стоит дворец, Золотов-младший стал в 23 года (сейчас ему 40 лет).

Авторы
Инна Сидоркова, Михаил Юшков
Виктор Золотов Росгвардия дворец Барвиха ЦИАН
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