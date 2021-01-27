Росгвардия опровергла данные о продаже «дворца семьи Золотова» в Барвихе

Информацию о том, что сын главы Росгвардии Роман Золотов продает «дворец» в Барвихе, ранее опубликовал «Проект». В ведомстве заявили, что родственники и близкие Золотова-старшего не имеют отношения к этой недвижимости и ее продаже

Виктор Золотов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Информация о том, что выставленный на продажу на сайте ЦИАН дом в подмосковной Барвихе принадлежит семье главы Росгвардии Виктора Золотова, не соответствует действительности. Об этом РБК сообщил представитель ведомства Валерий Грибакин.

«Росгвардия опровергает информацию о наличии и продаже сыном главы ведомства Виктора Золотова дома в подмосковной Барвихе, который выставлен на продажу», — сказал он.

По его словам, родственники и близкие Золотова не имеют отношения к данной недвижимости и к ее продаже. Грибакин отметил, что, как только эта информация появилась в нескольких Telegram-каналах, без особого труда удалось выяснить, кому действительно принадлежит дом. «С полной ответственностью сообщаем, что недвижимостью владеет частный предприниматель, который не имеет никакого отношения ни к родственникам руководства Росгвардии, ни к самому ведомству», — заявил он.

По мнению Грибакина, эта публикация является очередной информационной уткой, цель которой — опорочить Росгвардию и ее руководство. «Это очередная провокация», — заключил представитель ведомства.