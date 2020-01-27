Ученые нашли уязвимость в контейнерах для хранения ядерных отходов в США

Существующие контейнеры из стали, стекла и керамики могут развалиться в случае хранения в них отработавшего ядерного топлива

Медная капсула для отработавшего ядерного топлива (Фото: Lehtikuva / Emmi Korhonen / Reuters)

Американские ученые обнаружили минусы в планах США и других стран хранить отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) в емкостях, сделанных из стали, стекла и керамики. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Materials.

Специалисты выяснили, что существует реальная угроза разрушения контейнеров. При взаимодействии стали со стеклом и керамикой металл может подвергнуться коррозии и с течением времени дать трещину. Более того, в итоге может возникнуть агрессивная среда, из-за которой разрушатся и стекло с керамикой.

Гуо Сяолей, который участвовал в исследовании, заявил изданию Ohio State News, что об этой проблеме раньше не думали, поскольку не наблюдали за взаимодействием компонентов контейнера с ядерными отходами в условиях изменения их химической составляющей.

По словам ученых, все это говорит о необходимости создавать новые емкости для хранения ОЯТ. В особенности это касается высокорадиоактивных отходов, которые остаются после утилизации ядерного оружия. Их полураспад может длиться от 30 до десятков тысяч лет. И в этом случае радиоактивное вещество явно переживет срок существования контейнера. Тем более, что в ходе исследования следы коррозии были обнаружены уже спустя 30 дней после начала эксперимента.

В США отработавшее ядерное топливо обычно хранится в могильниках рядом с АЭС. Однако в планах создание специального хранилища в горах штата Невада, где власти и собирались использовать контейнеры из стали, стекла и керамики.