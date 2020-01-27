Путин назначил первого заместителя командующего Росгвардией

В соответствии с указом президента России первым заместителем Виктора Золотова стал генерал-полковник Виктор Стригунов

Виктор Стригунов (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС )

Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии генерал-полковника Виктора Стригунова.

В соответствии с указом от 27 января, опубликованным на портале правовой информации, Стригунов назначен на новую должность с освобождением от предыдущей. До сих пор он занимал пост командующего Сибирским округом войск Росгвардии.

До сих пор у директора Росгвардии Виктора Золотова был один первый заместитель — начальник Главного штаба войск ведомства Сергей Ченчик.

Согласно данным с сайта Росгвардии, Стригунов окончил Харьковское высшее военное училище тыла МВД СССР, Военно-политическую академию имени В. И. Ленина и Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. В 1991–2016 годах он проходил службу во внутренних войсках МВД России, в 2016 году был назначен на должность командующего Сибирским округом войск Росгвардии.