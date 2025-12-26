 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Санкт-Петербурге открыли две новые станции метро

В Санкт-Петербурге для пассажиров открылись две новые станции метро. «Путиловская» и «Юго-Западная» стали первыми станциями новой ветки петербургского метрополитена — Красносельско-Калининской

Фото: Администрация Санкт-Петербурга
Фото: Александр Беглов / Telegram
Фото: Александр Беглов / Telegram
Фото: Александр Беглов / Telegram
Фото: Александр Беглов / Telegram
Фото: Александр Беглов / Telegram
Фото: Александр Беглов / Telegram
Фото: Александр Беглов / Telegram
Фото: Александр Беглов / Telegram
Фото: Администрация Санкт-Петербурга
Фото: Администрация Санкт-Петербурга
Фото: Администрация Санкт-Петербурга
Фото: Александр Беглов / Telegram
Фото: Александр Беглов / Telegram
Фото: Александр Беглов / Telegram
Фото: Александр Беглов / Telegram
Фото: Александр Беглов / Telegram
Фото: Александр Беглов / Telegram
Фото: Александр Беглов / Telegram
Фото: Александр Беглов / Telegram
Фото: Администрация Санкт-Петербурга
Фото: Администрация Санкт-Петербурга
Фото: Администрация Санкт-Петербурга
Фото: Александр Беглов / Telegram
Фото: Александр Беглов / Telegram
Фото: Александр Беглов / Telegram
Фото: Александр Беглов / Telegram
Фото: Александр Беглов / Telegram
Фото: Александр Беглов / Telegram
Фото: Александр Беглов / Telegram
Фото: Александр Беглов / Telegram
Фото: Администрация Санкт-Петербурга
Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге прошло открытие первого участка коричневой ветки метрополитена — Красносельско-Калининской линии. На данном этапе она включает в себя станции «Путиловская» и «Юго-Западная», а также пересадочный узел на станцию Кировско-Выборгской линии «Кировский завод».

Открытию двух новых станций предшествовала официальная церемония, в которой участвовали губернатор Александр Беглов и председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Как сообщает пресс-служба городской администрации, Беглов дал разрешение на запуск объекта и доехал на первом поезде до «Путиловской», где также осмотрел подземный и наземный уровни станции и пересадочный узел на «Кировский завод».

Станция «Юго-Западная» расположена на углу проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова, «Путиловская» располагается на улице Васи Алексеева. Глубина станции «Юго-Западная» — 55 м, «Путиловской» — 58 м.

Красносельско-Калининская ветка стала шестой для петербургского метрополитена. По данным администрации Санкт-Петербурга, ветка способна пропустить 221 тыс. человек в сутки.

В Санкт-Петербурге открыли две новые станции метро
Video

О том, что церемония назначена на 26 декабря, стало известно накануне, отмечает «Фонтанка». 25 декабря Ростехнадзор выдал необходимые для запуска документы — заключение о соответствии и разрешение на ввод в эксплуатацию. 24 декабря «Метрострой Северной Столицы» — основной подрядчик строительства Петербургского метрополитена — сообщил об успешно проведенных тестированиях эскалаторов в условиях пассажиропотока, приближенного к реальному.

В день открытия на станции «Юго-Западная» сработала система безопасности. Администрация города объяснила, что между ступенями эскалатора попал штатив видеокамеры оператора одного из телеканалов. Беглов поблагодарил журналистов, «проверивших систему безопасности на новом объекте». «Их сотрудники невольно помогли нам оценить степень готовности «Юго-Западной» к нештатным ситуациям. По оперативной реакции людей, механизмов и систем управления мы видим, что готовность высокая», — отметил он (цитата по 78.RU).

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Милена Костерева
Санкт-Петербург метрополитен Александр Беглов
Александр Беглов
Александр Беглов
политик, губернатор Санкт-Петербурга
19 мая 1956 года
