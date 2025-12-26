Что изменилось в финансах читателей РБК в 2025 году. Итоги опроса

Более трети читателей РБК в 2025 году нарастили доходы, у четверти они снизились. А о росте расходов сообщили более 80% опрошенных. РБК выяснил, где они зарабатывают, в какие инструменты вкладываются и как платили налог на вклады

В 2025 году доходы выросли у трети читателей РБК (35%), но только 4% сообщили, что это увеличение было существенным. Такие результаты были получены в ходе традиционного предновогоднего опроса, проводившегося на площадках РБК со 2 по 15 декабря. В нем приняли участие более 2 тыс. респондентов.

У трети опрошенных (32%) доход в этом году не изменился, а каждый четвертый отметил снижение дохода: 14% — незначительное, 13% — заметное. В конце 2024 года о росте доходов говорили 47% читателей РБК, а об их снижении — 21%.

Доля респондентов с выросшими доходами снизилась на фоне общего замедления роста зарплат в экономике. Если за январь—сентябрь 2025 года средние реальные зарплаты в России (за вычетом инфляции) выросли на 4,5%, то год назад этот показатель составлял 9%, следует из последних данных Росстата. Основным источником дохода большинства читателей РБК в 2025 году была работа по найму — так ответили 68%.

О росте личных расходов в 2025 году сообщили 80% опрошенных, это примерно столько же, сколько и год назад. 40% опрошенных отметили, что их расходы в 2025 году сильно увеличились, 39% выбрали вариант «немного увеличились». Повышение цен, по мнению респондентов, которые могли выбрать несколько вариантов ответа, было особенно заметно в таких категориях, как продукты питания (это отметили 78%), коммунальные платежи (55%), а также личный транспорт (46%) и путешествия (45%).

Кроме работающих по найму, среди читателей РБК есть бизнесмены — предпринимательскую деятельность в качестве основного источника своих доходов назвали 11% опрошенных. По сравнению с 2024-м их доля снизилась — год назад она составляла 16%. У каждого двадцатого респондента основным источником дохода является пассивный заработок, еще 9% в сумме назвали различные пособия, стипендию и пенсию.

Самым популярным финансовым инструментом у читателей РБК, как и в 2024 году, стал банковский вклад — этот инструмент использовали 44% (в прошлом году — 37%), 42% пользовались накопительным счетом, около 8% вступили в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Акции и другие ценные бумаги покупали 20% опрошенных, валюту — 13%. 6% респондентов инвестировали в недвижимость и 5% — в ценные металлы. 22% при выборе финансовой стратегии пополняли «подушку безопасности», а 18% начали тратить деньги из нее.

Налог на вклады в 2025 году по итогам банковских вложений прошлого года не платили большинство опрошенных: у 27% вкладов не было, а у 34% доход по депозитам не превысил необлагаемую сумму в 210 тыс. руб. (высчитывается из суммы 1 млн руб. исходя из максимальной ключевой ставки — в 2024 году это рекордный 21%). 5% признались, что заплатили в бюджет больше 100 тыс. руб., столько же — что меньше 10 тыс. руб. Примерно 15% затруднились ответить на этот вопрос. Размер налога еще 10% укладывается в диапазон от 10 до 100 тыс. руб., у половины из них — сумма оказалась меньше 30 тыс.

Никакие кредиты в прошлом году не брали 41% опрошенных. Треть респондентов пользовалась кредитными картами — 33%. Ипотека была востребована у 15%, потребительские кредиты — у 10%.

42% читателей РБК испытывают «небольшую тревогу» от состояния своих финансовых дел, а 32% чувствуют себя «совершенно небезопасно». Уверены в своих финансах 23% и лишь 3% «полностью довольны». Справляться с тревогой из-за финансов половине опрошенных помогают семья и друзья (49%) и подробное планирование (46%).