Умер бывший начальник Московского уголовного розыска

Купцов умер на 72-м году жизни в Москве после болезни. Он работал в органах внутренних дел почти 30 лет, начальником МУРа был в 1994-1996 годах. Ушел на пенсию в 2001-м с должности первого замглавы ГУВД Москвы, раскрыв сотни дел

Василий Купцов (Фото: СК)

Бывший начальник Московского уголовного розыска (МУР), председатель совета ветеранов столичного управления МВД Василий Купцов умер на 72-м году жизни, сообщили Следственный комитет и МВД.

Купцов умер в Москве после тяжелой болезни, пишут МК и КП.

Василий Купцов родился в 1952 году в селе Луговое Вадинского района Пензенской области в многодетной крестьянской семье. Службу в органах внутренних дел начал в 1974 году с должности постового милиционера. Спустя два года Купцов стал инспектором уголовного розыска 65-го отделения милиции Москвы. В марте 1980 года он перешел в управление уголовного розыска ГУВД Мосгорисполкома — МУР.

Через несколько лет Купцов получил руководящую должность в 51-м отделении милиции, затем — в УВД Первомайского райисполкома Москвы. В 1984 году он окончил академию МВД СССР.

В 1991 году Купцов вернулся в уголовный розыск как заместитель начальника управления уголовного розыска МВД Москвы. Спустя три года он стал главой этого управления.

В ноябре 1996-го Купцова назначили заместителем начальника ГУВД Москвы. Затем, в 1999-2001 годах, он занимал должность первого замначальника — начальника криминальной милиции ГУВД Москвы. На этом посту он отвечал за все меры по борьбе с преступностью в городе, говорится на сайте МВД. На счету Купцова сотни раскрытых уголовных дел, он лично участвовал в задержании десятков преступников.

В 1995 году Купцов получил звание генерал-майора милиции указом президента Бориса Ельцина.

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В 2001-м Купцов вышел на пенсию. После ухода в отставку с 2016 по 2019 год он был председателем организации ветеранов управления уголовного розыска Москвы, а в апреле 2019-го возглавил городскую Общественную организацию ветеранов органов внутренних дел.

Купцов имел степень доктора юридических наук. Был награжден орденом Мужества, медалью «За безупречную службу» трех степеней, знаками «Заслуженный работник МВД», «За отличную службу в МВД СССР» и другими.

Соболезнования в связи со смертью Купцова выразили председатель СК Александр Бастрыкин и российское МВД.