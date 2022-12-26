Умер автор песен «Будет все, как ты захочешь» и «Зимний сон»
Музыкант и продюсер Александр Шевченко умер на 61-м году жизни. Об этом РБК сообщил экс-продюсер группы «Зодчие», друг музыканта Александр Пономарев.
«Он такой человек, когда он заходил в любую комнату, — независимо от того, кто там сидел, — комната начинала вся сиять. Независимо от поколения, от статуса, профессии — он людей завораживал своей магией, волшебством, юмором тонким, артистизмом», — рассказал Пономарев.
Он также сообщил, что возможной причиной смерти мог быть отрыв тромба. Ранее, по словам продюсера, у Шевченко были проблемы с сердцем: «В конце лета, на гастролях под Сочи, вызывали скорую, он потерял сознание во время концерта».
По его словам, прощание с музыкантом пройдет 29 декабря.
Александр Шевченко — певец и композитор, был солистом группы «Зодчие» и группы «Дежа Вю». В 1997 году песня «Будет все, как ты захочешь» этой группы стала хитом. За эту композицию он получил «Золотой граммофон».
Позднее он продюсировал певицу Алсу и Алену Свиридову, писал песни для других исполнителей.
Шевченко, в частности, был автором песен Алсу «Зимний сон», «Все равно», «Снег», «Иногда», для певицы Жасмин написал «Ты далеко», «Падал снег», для Ирины Аллегровой — «Без вины виноватая» и др.
В 2004–2008 годах был продюсером и автором песен для английской группы CLEA и группы BodyRockers.