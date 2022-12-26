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Умер автор песен «Будет все, как ты захочешь» и «Зимний сон»

Умер Александр Шевченко, исполнивший хит «Будет все, как ты захочешь», автор песен Алсу
Умер музыкант Александр Шевченко. В 1997 году его песня «Будет все, как ты захочешь» стала хитом. Позднее Шевченко продюсировал Алсу и Алену Свиридову, писал песни для Алсу и других исполнителей российской и зарубежной сцены
Александр Шевченко
Александр Шевченко (Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС)

Музыкант и продюсер Александр Шевченко умер на 61-м году жизни. Об этом РБК сообщил экс-продюсер группы «Зодчие», друг музыканта Александр Пономарев.

«Он такой человек, когда он заходил в любую комнату, — независимо от того, кто там сидел, — комната начинала вся сиять. Независимо от поколения, от статуса, профессии — он людей завораживал своей магией, волшебством, юмором тонким, артистизмом», — рассказал Пономарев.

Он также сообщил, что возможной причиной смерти мог быть отрыв тромба. Ранее, по словам продюсера, у Шевченко были проблемы с сердцем: «В конце лета, на гастролях под Сочи, вызывали скорую, он потерял сознание во время концерта».

По его словам, прощание с музыкантом пройдет 29 декабря.

Александр Шевченко — певец и композитор, был солистом группы «Зодчие» и группы «Дежа Вю». В 1997 году песня «Будет все, как ты захочешь» этой группы стала хитом. За эту композицию он получил «Золотой граммофон».

Позднее он продюсировал певицу Алсу и Алену Свиридову, писал песни для других исполнителей.

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Шевченко, в частности, был автором песен Алсу «Зимний сон», «Все равно», «Снег», «Иногда», для певицы Жасмин написал «Ты далеко», «Падал снег», для Ирины Аллегровой — «Без вины виноватая» и др.

В 2004–2008 годах был продюсером и автором песен для английской группы CLEA и группы BodyRockers.

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