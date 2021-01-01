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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки умерли 567 человек с коронавирусом

Число летальных исходов в стране превысило отметку в 54 тыс. Также в России третий день подряд выявили более 29 тыс. заразившихся коронавирусом, общее количество инфицированных превысило 3 млн
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 567 смертей после заражения коронавирусом, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Общее число летальных исходов с учетом новых данных выросло до 54 226.

Больше всего смертей за сутки пришлось на Санкт-Петербург — 82 случая, после чего количество умерших в регионе выросло до 7304. Также 77 человек скончались в Москве (10 840 с начала пандемии), по 21 человеку — в Ростовской области и Красноярском крае (1958 и 1621 смерть с начала пандемии соответственно).

В четверг, 24 декабря, суточное число смертей от коронавируса обновило рекорд — за 24 часа в стране скончались 635 человек с коронавирусом. До этого максимум был зафиксирован 11 декабря (613 смертей).

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Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

При этом, по данным Росстата, общее число смертей с COVID-19 только с апреля по октябрь составило 78 623. Расхождение с данными штаба объясняется тем, что статистическое ведомство учитывает все летальные исходы, даже те, когда коронавирус не стал основной причиной смерти, но оказал влияние на развитие смертельных осложнений других заболеваний.

Всего в России инфекция была диагностирована у 3 021 964 человек, за сутки это число выросло на 29 258. Это третий день подряд, когда в стране выявляют более 29 тыс. больных COVID-19 за сутки.

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Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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<10 000
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от 30 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Мария Лисицына
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