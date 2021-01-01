В России за сутки умерли 567 человек с коронавирусом

Число летальных исходов в стране превысило отметку в 54 тыс. Также в России третий день подряд выявили более 29 тыс. заразившихся коронавирусом, общее количество инфицированных превысило 3 млн

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 567 смертей после заражения коронавирусом, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Общее число летальных исходов с учетом новых данных выросло до 54 226.

Больше всего смертей за сутки пришлось на Санкт-Петербург — 82 случая, после чего количество умерших в регионе выросло до 7304. Также 77 человек скончались в Москве (10 840 с начала пандемии), по 21 человеку — в Ростовской области и Красноярском крае (1958 и 1621 смерть с начала пандемии соответственно).

В четверг, 24 декабря, суточное число смертей от коронавируса обновило рекорд — за 24 часа в стране скончались 635 человек с коронавирусом. До этого максимум был зафиксирован 11 декабря (613 смертей).