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Бывших спецназовцев арестовали по подозрению в убийствах
По данным СК, два убийства были совершены в 2008 году, а в 2012 году от рук преступников погибла еще одна жертва, у которой похитили крупную сумму
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Следственный комитет объявил, что совместно с ФСБ задержал троих человек, входивших в организованную преступную группу, совершившую в 2008–2012 годах несколько убийств. У задержанных изъято большое количество боевого огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что двое из троих задержанных ранее служили в спецподразделении ФСБ «Альфа», а преступниками стали уже после того, как оставили службу. «Московский комсомолец» (МК) также сообщил, что двое задержанных являются бывшими сотрудниками «Альфы» и именно один из них стал в 2008 году инициатором первого убийства, так как задолжал жертве 27 млн руб.

«Реализуя возникший умысел, распределив роли каждого, соучастники вечером 28 ноября 2008 года, находясь в помещении по улице Донская, совершили убийство бизнесмена и его водителя», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве пояснили, что раскрыть двойное убийство по горячим следам не удалось, а четыре года спустя преступники совершили нападение на мужчину, узнав, что у того при себе находится крупная сумма. От полученных при нападении телесных повреждений жертва скончалась. По данным МК, при втором нападении погиб сотрудник фирмы, занимающейся торговлей алмазами.

Выйти на след преступников удалось лишь через несколько лет, а после задержания один из них дал признательные показания, изобличающие остальных.

26 декабря Пресненский районный суд Москвы по ходатайству СК принял решение о заключении всех троих под стражу.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Воскресенского А.К., Чукаева Б.В. и Чуканова А.М., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, ж, з, к», ч. 2 ст. 105 УК, сроком на один месяц 29 суток, то есть до 25 февраля 2020 года», — сообщили РБК в пресс-службе Пресненского районного суда.

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве Юлии Ивановой.

РБК также направил запрос в ЦОС ФСБ России.

Авторы: Евгений Калюков, Любовь Порываева
Теги: Следственный комитет
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