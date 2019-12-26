Медведев разрешил автодилерам выдавать водителям номера

Сами дилеры утверждают, что правовая и техническая база для этого еще не готовы.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает дилерам выдавать номера в автосалонах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат Белого дома. Указывается, что документ вступит в силу с 1 января.

В соответствии с документом свидетельство о регистрации транспортного средства и номера смогут предоставлять те компании, которые получили статус статус специализированной организации и были включены в государственный реестр МВД. В них должен будет работать сотрудник, ответственный за осмотр транспортных средств и проверку документов и владельца автомобиля.

После этого автосалон сам передаст результаты осмотра в подразделение ГИБДД через портал госуслуг, а там после соответствующей проверки примут решение о допуске автомобиля к движению.

Предельная стоимость такой услуги составит 500 рублей.

Документ предусматривает возврат к системе, когда код региона на автомобильном номере привязан к месту регистрации владельца. Транзитные номера останутся только для тех случаев, когда машину снимают с регистрации в России для того, чтобы ее - при продаже иностранному гражданину и юрлицу – можно было отвезти за рубеж.

Также запрещено регистрировать машины на лиц младше 16 лет. С шести месяцев до одного года увеличен срок, в течение которого можно регистрировать в ГИБДД автомобиль, временно ввезенный в Россию из другого государства.

Сами дилеры предполагают, что вступление закона в силу все же будет отложено, поскольку не до конца готовы правовая и техническая базы, а на организацию соответствующих процессов потребуется определенное время.