У берегов Австралии разбился самолет

У северо-восточного побережья Австралии в воду упал небольшой самолет. По предварительным данным, причиной падения стала техническая неисправность. К счастью, обошлось без погибших.

Как сообщает агентство Associated Press, инцидент произошел этим утром в штате Квинсленд. Пилот самолета, 53-летний мужчина, вылетел со своей 46-летней родственницей на увеселительную прогулку. Однако вскоре у их машины отказал двигатель. Мужчина попытался дотянуть ее до пляжа, но не сумел, и самолет затонул у побережья.

В местной полиции рассказали, что свидетелями развернувшейся в небе трагедии стали отдыхающие на пляже граждане. Воспользовавшись лодкой, они подобрали незадачливого пилота и его спутницу. Последние отделались незначительными ранениями и в настоящее время находятся под наблюдением врачей.

Расследованием происшествия занимается полиция.

Отметим, что за последние дни произошло сразу несколько авиакатастроф, в том числе и серьезных, с многочисленными жертвами. Самая крупная произошла вечером 23 декабря в Азербайджане, где крушение потерпел АН-140 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявший рейс из Баку в казахский г.Актау. На его борту находились 23 человека, в том числе гражданин Великобритании, австралиец и турок, а также гражданин Грузии и четверо казахов. Следователи не исключают, что причиной падения мог стать теракт.

Кроме того, в субботу поздно вечером в Судане разбился небольшой самолет, арендованный организацией "Африканский союз" для переброски миротворцев. Оба пилота - украинец и молдаванин - погибли. Больше на борту самолета никого не было. Как сообщалось, самолет Ан-28 по неизвестной пока причине упал вскоре после взлета из аэропорта Залингей в суданском г.Дарфуре. Ведется расследование обстоятельств крушения.