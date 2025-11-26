Стоимость проезда в московском транспорте изменится со 2 января

В Москве с января проиндексируют стоимость проезда на общественном транспорте. Одна поездка по карте «Тройка» обойдется жителям в 75 руб. Цены корректируются из-за роста стоимости электроэнергии и инфляции, объяснили в дептрансе

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Стоимость проезда в городском транспорте в Москве изменится со 2 января, сообщили в столичном департаменте транспорта. Согласно новым тарифам, одна поездка по карте «Тройка» обойдется в 75 руб., сейчас ее цена составляет 67 руб.

Цена билета «Единый» на разовую поездку с января составит 90 руб., до этого времени стоимость поездки останется в размере 80 руб.

«Цены будут скорректированы в целях компенсации роста стоимости электроэнергии, топлива и инфляции», — пояснили в дептранспорте.