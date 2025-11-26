Стоимость проезда в московском транспорте изменится со 2 января
Стоимость проезда в городском транспорте в Москве изменится со 2 января, сообщили в столичном департаменте транспорта. Согласно новым тарифам, одна поездка по карте «Тройка» обойдется в 75 руб., сейчас ее цена составляет 67 руб.
Цена билета «Единый» на разовую поездку с января составит 90 руб., до этого времени стоимость поездки останется в размере 80 руб.
«Цены будут скорректированы в целях компенсации роста стоимости электроэнергии, топлива и инфляции», — пояснили в дептранспорте.
Там уточнили, что в рабочие дни в городском транспорте Москвы совершается более 17 млн поездок. Биометрия останется наиболее выгодным способом оплаты проезда — стоимость одной поездки по новому тарифу составит 71 руб., это на 12 руб. меньше, чем при оплате банковской картой, добавили в дептрансе.
Единые проездные билеты, записанные на карту «Тройка», также изменятся. Безлимитный билет на сутки будет стоить 415 руб. вместо нынешних 375, на трое суток — 800 вместо 720, на 30 дней — 3460 (вместо 3160), на 90 дней — 8450 (вместо 7650). Стоимость годового проездного составит 24 900 руб. вместо 22 650.
Также будут проиндексированы тарифы на проездные билеты на наземный транспорт — стоимость на 30 дней составит 2250 вместо 2 тыс. руб., на 90 дней — 5950 вместо 5300, а на 365 дней — 18 400 вместо 16 400.
Кроме того, со 2 января изменится стоимость проезда на регулярном речном электротранспорте. Во время действия летнего тарифа — с 1 мая по 30 сентября — одна поездка при оплате банковской картой будет стоить 380 руб. в будни и 550 руб. в выходные, при оплате «Тройкой» — 330 и 500 руб. Во время действия зимнего тарифа — с 1 октября по 30 апреля — в будние дни стоимость проезда не изменится, а в выходные составит до 170 руб. в зависимости от способа оплаты.
Последний раз цены в московском транспорте были проиндексированы 1 июня 2025 года. Изменилась стоимость проезда в городском транспорте Москвы: цена одного билета по тарифу «Кошелек», «Единый» с лимитом и при оплате банковской картой изменилась на 4–6 руб.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили