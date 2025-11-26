 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Стоимость проезда в московском транспорте изменится со 2 января

В Москве с января проиндексируют стоимость проезда на общественном транспорте. Одна поездка по карте «Тройка» обойдется жителям в 75 руб. Цены корректируются из-за роста стоимости электроэнергии и инфляции, объяснили в дептрансе
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Стоимость проезда в городском транспорте в Москве изменится со 2 января, сообщили в столичном департаменте транспорта. Согласно новым тарифам, одна поездка по карте «Тройка» обойдется в 75 руб., сейчас ее цена составляет 67 руб.

Цена билета «Единый» на разовую поездку с января составит 90 руб., до этого времени стоимость поездки останется в размере 80 руб.

«Цены будут скорректированы в целях компенсации роста стоимости электроэнергии, топлива и инфляции», — пояснили в дептранспорте.

Там уточнили, что в рабочие дни в городском транспорте Москвы совершается более 17 млн поездок. Биометрия останется наиболее выгодным способом оплаты проезда — стоимость одной поездки по новому тарифу составит 71 руб., это на 12 руб. меньше, чем при оплате банковской картой, добавили в дептрансе.

Единые проездные билеты, записанные на карту «Тройка», также изменятся. Безлимитный билет на сутки будет стоить 415 руб. вместо нынешних 375, на трое суток — 800 вместо 720, на 30 дней — 3460 (вместо 3160), на 90 дней — 8450 (вместо 7650). Стоимость годового проездного составит 24 900 руб. вместо 22 650.

Также будут проиндексированы тарифы на проездные билеты на наземный транспорт — стоимость на 30 дней составит 2250 вместо 2 тыс. руб., на 90 дней — 5950 вместо 5300, а на 365 дней — 18 400 вместо 16 400.

Кроме того, со 2 января изменится стоимость проезда на регулярном речном электротранспорте. Во время действия летнего тарифа — с 1 мая по 30 сентября — одна поездка при оплате банковской картой будет стоить 380 руб. в будни и 550 руб. в выходные, при оплате «Тройкой» — 330 и 500 руб. Во время действия зимнего тарифа — с 1 октября по 30 апреля — в будние дни стоимость проезда не изменится, а в выходные составит до 170 руб. в зависимости от способа оплаты.

Последний раз цены в московском транспорте были проиндексированы 1 июня 2025 года. Изменилась стоимость проезда в городском транспорте Москвы: цена одного билета по тарифу «Кошелек», «Единый» с лимитом и при оплате банковской картой изменилась на 4–6 руб.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Валерия Доброва
платный проезд Москва Дептранс
Материалы по теме
В России с 2022 года сократилось число операторов городского транспорта
Бизнес
В 2026 году в Yandex Go появится общественный транспорт
Технологии и медиа
В зоне доступа: как транспортная инфраструктура влияет на бизнес
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 21:50 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 21:50
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:05
Чемпион КХЛ проиграл в Москве «Динамо» Спорт, 22:02
Secure by Design: как меняется подход к созданию защищенного ПО Тренды, 21:56
Писториус предостерег от «ложного мира» на Украине Политика, 21:49
Руссо отсудил у своего похитителя ₽600 тыс. за нанесение морального вреда Общество, 21:47
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Стоимость проезда в московском транспорте изменится со 2 января Общество, 21:45
От идеи до практики: как запустить GenAI-трансформацию в IT-компании Тренды, 21:43
Пентагон обвинил Alibaba в сотрудничестве с армией Китая Бизнес, 21:32
Роналду подарил дорогие часы всей сборной за победу в Лиге наций Спорт, 21:30
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Почему HR-автоматизация становится ключом к устойчивости бизнеса Отрасли, 21:23
Минфин раскрыл порядок налогообложения инвестиций в новые юаневые ОФЗ Инвестиции, 21:21