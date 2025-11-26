Умер создатель пусковых установок «Искандера» Валериан Соболев
В Волгограде в возрасте 87 лет умер генеральный конструктор «ЦКБ-Титан», руководивший созданием пусковых установок комплексов «Тополь» и «Искандер», Валериан Соболев. Как сообщает местное издание Oblvesti, смерть наступила накануне, после тяжелой и продолжительной болезни. Эту информацию подтвердил «РИА Новости» друг семьи покойного.
Прощание пройдет утром 29 ноября на Центральном кладбище Волгограда.
Соболев родился 19 августа 1938 года в Сталинграде. Пережил эвакуацию во время Великой Отечественной войны, вернулся в родной город, где окончил Сталинградский механический институт.
После работал на заводе Баррикады, пройдя путь от инженера до главного конструктора созданного при предприятии ОКБ (позже ФНПЦ «Титан-Баррикады»).
Под руководством Соболева велись работы над созданием стратегического ракетного вооружения — пусковых установок ракетных комплексов «Пионер», «Ока», «Тополь», «Точка-У», «Искандер».
В 1991–1994 годах Соболев был первым заместителем главы администрации Волгоградской области.
