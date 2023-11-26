Женщина пострадала во время турбулентности на рейсе в Москву
Одна из пассажирок рейса Петропавловск-Камчатский — Москва пострадала во время турбулентности, ей оказали первую помощь, после посадки женщина отказалась от медпомощи. Об этом РБК сообщили в «Аэрофлоте».
В компании отметили, что женщина не находилась на месте, когда самолет пребывал в зоне сильной непрогнозируемой турбулентности, называемой также «турбулентностью ясного неба».
«Безопасности полета угрозы не было. Командир воздушного судна быстро вывел самолет из зоны турбулентности. Сразу же было включено табло «пристегните ремни». Экипаж дал информацию по салону о необходимости занять свои места и пристегнуть ремни», — добавили в «Аэрофлоте».
Baza уточняет, что женщина стояла в проходе, когда самолет начало трясти, она упала, ударилась затылком и получила рвано-ушибленную рану головы. О травме головы также пишет «112», РЕН ТВ сообщил о кровотечении у пострадавшей.
В салоне оказался глава камчатского минздрава Александр Гашков, пишет Baza, который и оказал помощь пострадавшей: ей наложили на голову повязку. У нескольких пассажиров начались панические атаки.
РБК обратился за комментарием в минздрав Камчатского края.
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