Умер следователь, который в СССР расследовал «хлопковое» и «рыбное» дела

Владимир Калиниченко расследовал коррупционные дела и резонансное убийство офицера КГБ сотрудниками милиции в 1980 году, которое привело к чисткам МВД. С 1990-х он занимался адвокатской практикой

Владимир Калиниченко (слева) во время расследования дела о должностной мафии в Узбекской ССР, 1988 г. (Фото: Фред Гринберг / РИА Новости)

Бывший следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР Владимир Калиниченко умер в возрасте 74 лет, сообщил на своей странице в Telegram глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Я хорошо знал Владимира Ивановича. Это был очень чистый и «штучный» человек, настоящий пример того, каким должен быть честный следователь», — написал депутат и выразил соболезнования родным и близким Калиниченко. Причину его смерти Хинштейн не уточнил.

«Когда будут похороны, пока неизвестно, потому что выходные», — сказала РБК вдова Владимира Калиниченко Людмила.

Калиниченко родился в Харькове в декабре 1947 года. В 1971 году он окончил Харьковский юридический институт, после чего был распределен в прокуратуру Запорожской области УССР. Девять лет спустя он стал следователем по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР и проработал на этой должности до 1992 года.

В практике Калиниченко были резонансные уголовные дела. Он также расследовал убийство замначальника секретариата КГБ СССР майора госбезопасности Вячеслава Афанасьева на станции московского метро «Ждановская» (в 1989 году ее переименовали в «Выхино»). Преступление совершили пьяные сотрудники милиции: в декабре 1980 года они задержали, избили и ограбили Афанасьева, а позже убили, чтобы замести следы. Инцидент привел к масштабным чисткам в МВД.

Калиниченко руководил расследованием «хлопкового дела» — серии уголовных дел об экономических и коррупционных злоупотреблениях в Узбекской ССР, расследование которых проводилось в 1980-х годах. По ним были осуждены более 4 тыс. человек. Следователь также вел «рыбное дело» о коррупции и злоупотреблениях в Министерстве рыбного хозяйства СССР в конце 1970-х, связанное со специализированной сетью рыбных магазинов «Океан».

С 1994 года Калиниченко начал заниматься адвокатской практикой. В 2008 году ему присвоили звание «Почетный адвокат России». Также он награжден медалью «Почетный адвокат Московской области» и грамотами Федерального союза адвокатов России.