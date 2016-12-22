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BlackRock $573 (+38,84%) прогноз Credit Suisse к 12.11.19 Купить
Золото $1 300 (+5,89%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
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Общество , 14:08
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«Роскосмос» сообщил о досрочном списании своего спутника
В госкорпорации сообщили, что решение о выводе спутника «Ресурс-П» № 2 из состава орбитальной группировки принято на основании проведенного специалистами анализа
«Ресурс-П» №2 (Фото: «Роскосмос»)

Один из спутников, входивших в состав предназначенного для высокодетальной съемки поверхности Земли космического комплекса «Ресурс-П», официально признан вышедшим из строя, следует из ответа пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» на запрос РБК.

​«По результатам проведенного специалистами госкорпорации «Роскосмос» анализа принято решение о выводе из состава российской орбитальной группировки космического аппарата (КА) «Ресурс-П» №2», — сообщили РБК в пресс-службе «Роскосмоса».

До сих пор в составе комплекса «Ресурс-П» числилось три спутника: первый был выведен на орбиту еще в июне 2013 года, второй — в декабре 2014-го, а третий — в марте 2016 года. При этом в «Роскосмосе» отмечали, что «за счет глубокой интеграции технологий, реализованных при создании космического комплекса», возможности созданной системы «значительно выше возможностей трех автономно работающих аппаратов».

​26 ноября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что два из трех спутников «Ресурс-П», возможности которых использовались в том числе в интересах действующих в Сирии российских военных, досрочно вышли из строя, не отработав положенных пяти лет. При этом единственным работающим аппаратом остался запущенный первым и уже выработавший гарантийный срок «Ресурс-П» №1.

Второй аппарат пробыл на орбите чуть менее четырех лет, однако, по словам источника «Коммерсанта», нормально не отработал и половины срока из-за возникавших в 2016–2017 годах проблем в работе системы терморегулирования и вычислительной системы.

На третьем, самом молодом из «Ресурсов-П», по словам собеседника издания, еще в феврале 2017 года отказали передатчики высокоскоростной радиолинии, с помощью которой со спутника на Землю сбрасывается целевая информация. «По целевому назначению аппарат функционировал всего пять месяцев из положенных пяти лет», — пояснил собеседник.

«КА «Ресурс-П» №3 находится на исследовании главного конструктора, по результатам которого будут определены перспективы его использования в составе орбитальной группировки КА дистанционного зондирования Земли», — пояснили РБК в пресс-службе «Роскосмоса».

​На спутниках «Ресурс-П» устанавливается оптико-электронная аппаратура, которая позволит получать высокодетальные снимки с разрешением 1 м с высоты 475 км в панхроматическом диапазоне, в узких спектральных диапазонах с разрешением не хуже 3–4 м. Аппараты этого типа используются для составления и обновления общегеографических, тематических и топографических карт, информационного обеспечения деятельности по поиску нефти, природного газа, рудных и других месторождений полезных ископаемых, оценки ледовой обстановки, контроля застройки территорий и других целей. В будущем на орбиту планируется вывести аппараты «Ресурс-П» №4 и 5, изготовление которых ведет РКЦ «Прогресс».

Авторы: Мария Кокорева, Евгений Калюков
Теги: «Роскосмос», спутники
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