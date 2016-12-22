«Роскосмос» сообщил о досрочном списании своего спутника

Один из спутников, входивших в состав предназначенного для высокодетальной съемки поверхности Земли космического комплекса «Ресурс-П», официально признан вышедшим из строя, следует из ответа пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» на запрос РБК.
«По результатам проведенного специалистами госкорпорации «Роскосмос» анализа принято решение о выводе из состава российской орбитальной группировки космического аппарата (КА) «Ресурс-П» №2», — сообщили РБК в пресс-службе «Роскосмоса».
До сих пор в составе комплекса «Ресурс-П» числилось три спутника: первый был выведен на орбиту еще в июне 2013 года, второй — в декабре 2014-го, а третий — в марте 2016 года. При этом в «Роскосмосе» отмечали, что «за счет глубокой интеграции технологий, реализованных при создании космического комплекса», возможности созданной системы «значительно выше возможностей трех автономно работающих аппаратов».
26 ноября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что два из трех спутников «Ресурс-П», возможности которых использовались в том числе в интересах действующих в Сирии российских военных, досрочно вышли из строя, не отработав положенных пяти лет. При этом единственным работающим аппаратом остался запущенный первым и уже выработавший гарантийный срок «Ресурс-П» №1.
Второй аппарат пробыл на орбите чуть менее четырех лет, однако, по словам источника «Коммерсанта», нормально не отработал и половины срока из-за возникавших в 2016–2017 годах проблем в работе системы терморегулирования и вычислительной системы.