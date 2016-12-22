«Роскосмос» сообщил о досрочном списании своего спутника

В госкорпорации сообщили, что решение о выводе спутника «Ресурс-П» № 2 из состава орбитальной группировки принято на основании проведенного специалистами анализа

«Ресурс-П» №2 (Фото: «Роскосмос»)

Один из спутников, входивших в состав предназначенного для высокодетальной съемки поверхности Земли космического комплекса «Ресурс-П», официально признан вышедшим из строя, следует из ответа пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» на запрос РБК.

​«По результатам проведенного специалистами госкорпорации «Роскосмос» анализа принято решение о выводе из состава российской орбитальной группировки космического аппарата (КА) «Ресурс-П» №2», — сообщили РБК в пресс-службе «Роскосмоса».

До сих пор в составе комплекса «Ресурс-П» числилось три спутника: первый был выведен на орбиту еще в июне 2013 года, второй — в декабре 2014-го, а третий — в марте 2016 года. При этом в «Роскосмосе» отмечали, что «за счет глубокой интеграции технологий, реализованных при создании космического комплекса», возможности созданной системы «значительно выше возможностей трех автономно работающих аппаратов».

​26 ноября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что два из трех спутников «Ресурс-П», возможности которых использовались в том числе в интересах действующих в Сирии российских военных, досрочно вышли из строя, не отработав положенных пяти лет. При этом единственным работающим аппаратом остался запущенный первым и уже выработавший гарантийный срок «Ресурс-П» №1.

Второй аппарат пробыл на орбите чуть менее четырех лет, однако, по словам источника «Коммерсанта», нормально не отработал и половины срока из-за возникавших в 2016–2017 годах проблем в работе системы терморегулирования и вычислительной системы.