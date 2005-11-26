Китай поможет России очистить Амур

Китай готов оказать России содействие в ликвидации возможных последствий загрязнения реки Амур. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел КНР Ли Чжаосин. Принимая посла России в Пекине Сергея Разова, министр принес глубокие извинения российской стороне, сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

Пекин признает, что авария на реке Сунгари, впадающей в Амур, приведет к серьезным последствиям в России. Китайский МИД дал согласие на приезд российских специалистов, чтобы они смогли изучить ситуацию на месте аварии на химзаводе.

Напомним, 13 ноября 2005г. в Китае на Цзилиньском нефтехимическом заводе по производству аминобензола и бензоилацетона произошли взрывы, из-за которых возник сильный пожар. Пламя удалось взять под контроль спустя два дня. В результате аварии были загрязнены воды реки Сунгари - притока Амура. Поток отравленной воды направляется вниз по течению к Амуру, на котором стоит Хабаровск.

Между тем, как сообщает телеканал "Россия", штаб комиссии по чрезвычайным ситуациям Хабаровского края уже принял решение о закупке и поставке 20 тонн активированного угля для очистки питьевой воды от бензола на очистных сооружениях водозаборов Хабаровска. Штаб распорядился подготовить к водозабору все источники подземных вод в городе.

По мнению специалистов, загрязненные бензолом воды реки Амур переместятся к границам России 29-30 ноября. В район водозаборных сооружений Хабаровска течение принесет химические соединения 4-5 декабря.

"К понедельнику привезем 20 тонн активированного угля именно для того, чтобы водозаборы - и горячий водозабор Виноградовки, и этот большой головной водозабор – очистить. Активированный уголь сможет защитить нас от бензола. Если граммулька даже будет превышать ПДК, мы отключим воду и отключим горячее водоснабжение. Мы не имеем права рисковать", - подчеркнул первый заместитель главы правительства Хабаровского края Владимир Попов.

Кроме того, на данный момент в 20 раз увеличен выпуск питьевой воды, а также готово все необходимое для ее доставки от артезианских скважин к потребителю.

Свою помощь РФ и КНР предложила также Организация Объеинённых наций (ООН) , однако пока не получила ответа ни от Москвы, ни от Пекина на данное предложение. Согласно распространенному накануне заявлению международной организации, программа ООН по охране окружающей среды и Управление ООН по координации в гуманитарных вопросах готовы в любой момент направить в пострадавший район своих экспертов для любых необходимых работ, связанных с выбросом бензола в воды р.Сунгари, включая "оценку экологического ущерба и любой иной технической помощи местным властям", передает Kyodo. Однако официального запроса о предоставлении международной помощи ООН не получила, указывается в заявлении.