Умер актер и театральный педагог Геннадий Назаров

Геннадий Назаров (Фото: Михаил Фомичев / ТАСС)

Российский актер театра и кино, театральный педагог Геннадий Назаров умер в возрасте 58 лет, сообщил столичный театр «Мастерская Петра Фоменко».

«Четыре года назад вместе с женой Натальей Назаровой они набрали свою актерскую мастерскую. Многие из тех, кто сегодня выходит на сцену «Мастерской Фоменко», — их ученики. Которые сегодня осиротели во второй раз», — говорится в некрологе.

Супруга Назарова, с которой он познакомился во время экзамена в ГИТИСе, умерла от рака в апреле этого года. Ей было 55 лет.

Назаров родился в 1967 году в Москве. В 1988 году окончил Московское театральное художественно-техническое училище, выступал на сцене «Ленкома» Марка Захарова, преподавал в ГИТИСе.

В 1994 году дебютировал в кино с главной роли в фильме «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» чешского режиссера Иржи Менцеля.

Также снялся в драме «Какая чудная игра» Петра Тодоровского, комедии «Орел и решка» Георгия Данелии и телефильме Дмитрия Астрахана «Из ада в ад».

Назаров также принимал участие в сериалах «Каменская», «Сыщики», «Дальнобойщики» и «Марш Турецкого».