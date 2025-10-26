 Перейти к основному контенту
Общество
0

Умер актер и театральный педагог Геннадий Назаров

Геннадий Назаров
Геннадий Назаров (Фото: Михаил Фомичев / ТАСС)

Российский актер театра и кино, театральный педагог Геннадий Назаров умер в возрасте 58 лет, сообщил столичный театр «Мастерская Петра Фоменко».

«Четыре года назад вместе с женой Натальей Назаровой они набрали свою актерскую мастерскую. Многие из тех, кто сегодня выходит на сцену «Мастерской Фоменко», — их ученики. Которые сегодня осиротели во второй раз», — говорится в некрологе.

Супруга Назарова, с которой он познакомился во время экзамена в ГИТИСе, умерла от рака в апреле этого года. Ей было 55 лет.

Назаров родился в 1967 году в Москве. В 1988 году окончил Московское театральное художественно-техническое училище, выступал на сцене «Ленкома» Марка Захарова, преподавал в ГИТИСе.

В 1994 году дебютировал в кино с главной роли в фильме «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» чешского режиссера Иржи Менцеля.

Также снялся в драме «Какая чудная игра» Петра Тодоровского, комедии «Орел и решка» Георгия Данелии и телефильме Дмитрия Астрахана «Из ада в ад».

Назаров также принимал участие в сериалах «Каменская», «Сыщики», «Дальнобойщики» и «Марш Турецкого».

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

