Общество⁠,
0

Проверьте, знаете ли вы историю на уровне ЕГЭ

Минобрнауки предложило включить ЕГЭ по истории в список обязательных экзаменов для гуманитариев. Проверьте, смогли бы вы сдать госэкзамен по этой дисциплине без подготовки, — в тесте РБК

Тест ЕГЭ по истории

Начать
1 / 10

Представителям какого движения принадлежит лозунг «Сила власти — царю; сила мнения — народу»?

Декабристы

Это девиз славянофилов. Предложенная публицистом Иваном Аксаковым, эта формула подразумевает разделение власти: народ обладает духовной силой, а царь — государственной (административной) властью.

Большевики

Это девиз славянофилов. Предложенная публицистом Иваном Аксаковым, эта формула подразумевает разделение власти: народ обладает духовной силой, а царь — государственной (административной) властью.

Петрашевцы

Это девиз славянофилов. Предложенная публицистом Иваном Аксаковым, эта формула подразумевает разделение власти: народ обладает духовной силой, а царь — государственной (административной) властью.

Славянофилы

Это девиз славянофилов. Предложенная публицистом Иваном Аксаковым, эта формула подразумевает разделение власти: народ обладает духовной силой, а царь — государственной (административной) властью.

2 / 10

Что такое бироновщина?

Термин для репрессии — вроде «ежовщины»

«Бироновщина» — это название периода правления императрицы Анны Иоанновны (1730–1740), связанное с влиянием ее фаворита Эрнста Иоганна Бирона. Термин связан с немецким засильем при дворе, коррупцией и казнокрадством.

Время правления фаворита одной из русских императриц

«Бироновщина» — это название периода правления императрицы Анны Иоанновны (1730–1740), связанное с влиянием ее фаворита Эрнста Иоганна Бирона. Термин связан с немецким засильем при дворе, коррупцией и казнокрадством.

Серия пивных путчей

«Бироновщина» — это название периода правления императрицы Анны Иоанновны (1730–1740), связанное с влиянием ее фаворита Эрнста Иоганна Бирона. Термин связан с немецким засильем при дворе, коррупцией и казнокрадством.

Литературный термин

«Бироновщина» — это название периода правления императрицы Анны Иоанновны (1730–1740), связанное с влиянием ее фаворита Эрнста Иоганна Бирона. Термин связан с немецким засильем при дворе, коррупцией и казнокрадством.

3 / 10

Укажите годы Столетней войны.

1337–1438

Столетняя война — это серия военных конфликтов между Англией и ее союзниками с одной стороны и Францией и ее союзниками — с другой. Она длилась примерно с 1337 по 1453 год (то есть, вопреки названию, не 100 лет).

1337–1453

Столетняя война — это серия военных конфликтов между Англией и ее союзниками с одной стороны и Францией и ее союзниками — с другой. Она длилась примерно с 1337 по 1453 год (то есть, вопреки названию, не 100 лет).

1337–1437

Столетняя война — это серия военных конфликтов между Англией и ее союзниками с одной стороны и Францией и ее союзниками — с другой. Она длилась примерно с 1337 по 1453 год (то есть, вопреки названию, не 100 лет).

1453–1541

Столетняя война — это серия военных конфликтов между Англией и ее союзниками с одной стороны и Францией и ее союзниками — с другой. Она длилась примерно с 1337 по 1453 год (то есть, вопреки названию, не 100 лет).

4 / 10

Назовите одну из главных причин Русско-японской войны.

Борьба за территории и за доступ к незамерзающим портам Желтого моря

Причин у Русско-японской войны было много. Некоторые из них — споры за территории и доступы к торговым путям, в том числе к портам.

В России убили сына японского императора

Причин у Русско-японской войны было много. Некоторые из них — споры за территории и доступы к торговым путям, в том числе к портам.

Россия хотела завладеть стратегическими запасами риса

Причин у Русско-японской войны было много. Некоторые из них — споры за территории и доступы к торговым путям, в том числе к портам.

5 / 10

Кто был первым русским императором?

Михаил Федорович Романов

Первым русским императором был Петр I Великий, который принял этот титул в 1721 году после победы в Северной войне. Он был последним русским царем и первым правителем Российской империи.

Петр I

Первым русским императором был Петр I Великий, который принял этот титул в 1721 году после победы в Северной войне. Он был последним русским царем и первым правителем Российской империи.

Иван Грозный

Первым русским императором был Петр I Великий, который принял этот титул в 1721 году после победы в Северной войне. Он был последним русским царем и первым правителем Российской империи.

Александр I

Первым русским императором был Петр I Великий, который принял этот титул в 1721 году после победы в Северной войне. Он был последним русским царем и первым правителем Российской империи.

6 / 10

Какое из этих явлений и событий характерно для периода оттепели?

Сокращение количества журналов и газет

Хрущевская оттепель характеризовалась смягчением политики властей и цензуры, относительной либерализацией политики и разворотом к Западу. Ну и кукурузу в то время объявили царицей полей.

«Кукурузная» кампания

Хрущевская оттепель характеризовалась смягчением политики властей и цензуры, относительной либерализацией политики и разворотом к Западу. Ну и кукурузу в то время объявили царицей полей.

Косыгинская реформа

Хрущевская оттепель характеризовалась смягчением политики властей и цензуры, относительной либерализацией политики и разворотом к Западу. Ну и кукурузу в то время объявили царицей полей.

Усиление дефицита товаров

Хрущевская оттепель характеризовалась смягчением политики властей и цензуры, относительной либерализацией политики и разворотом к Западу. Ну и кукурузу в то время объявили царицей полей.

7 / 10

Кто был первым секретарем ЦК КПСС на момент запуска первого искусственного спутника?

Юрий Андропов

Первый искусственный спутник Земли с характерным названием «Спутник-1» был запущен 4 октября 1957 года. Тогда первым секретарем ЦК КПСС был Никита Хрущев.

Иосиф Сталин

Первый искусственный спутник Земли с характерным названием «Спутник-1» был запущен 4 октября 1957 года. Тогда первым секретарем ЦК КПСС был Никита Хрущев.

Никита Хрущев

Первый искусственный спутник Земли с характерным названием «Спутник-1» был запущен 4 октября 1957 года. Тогда первым секретарем ЦК КПСС был Никита Хрущев.

Леонид Брежнев

Первый искусственный спутник Земли с характерным названием «Спутник-1» был запущен 4 октября 1957 года. Тогда первым секретарем ЦК КПСС был Никита Хрущев.

8 / 10

Какое животное изображено на гербе рода Романовых?

Грифон

На родовом гербе Романовых изображен червленый (красный) грифон в серебряном поле, держащий золотые меч и щит с отверстием. По черной кайме герба расположены восемь голов львов — четыре золотые и четыре серебряные.

Лев

На родовом гербе Романовых изображен червленый (красный) грифон в серебряном поле, держащий золотые меч и щит с отверстием. По черной кайме герба расположены восемь голов львов — четыре золотые и четыре серебряные.

Орел

На родовом гербе Романовых изображен червленый (красный) грифон в серебряном поле, держащий золотые меч и щит с отверстием. По черной кайме герба расположены восемь голов львов — четыре золотые и четыре серебряные.

Змей

На родовом гербе Романовых изображен червленый (красный) грифон в серебряном поле, держащий золотые меч и щит с отверстием. По черной кайме герба расположены восемь голов львов — четыре золотые и четыре серебряные.

9 / 10

Какое из этих явлений не относится к XIX веку?

Вольные хлебопашцы

Этот переворот произошел 3 июня 1907 года. Остальные явления относятся к XIX веку.

Третьеиюньский переворот

Этот переворот произошел 3 июня 1907 года. Остальные явления относятся к XIX веку. 

Декабристы

Этот переворот произошел 3 июня 1907 года. Остальные явления относятся к XIX веку.

Отмена крепостного права

Этот переворот произошел 3 июня 1907 года. Остальные явления относятся к XIX веку.

10 / 10

Как называется основная часть территории России, не включенная в опричнину Иваном IV?

Вотчина

Земщина — это основная территория, не вошедшая в особый царский удел — опричнину.

Дворы

Земщина — это основная территория, не вошедшая в особый царский удел — опричнину.

Волости

Земщина — это основная территория, не вошедшая в особый царский удел — опричнину.

Земщина

Земщина — это основная территория, не вошедшая в особый царский удел — опричнину.

Далее
/ 10

Вам стоит поработать над изучением истории.

/ 10

Вы неплохо знаете историю — как минимум в рамках школьного курса. 

/ 10

Все истфаки мира — у ваших ног!

