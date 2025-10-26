Проверьте, знаете ли вы историю на уровне ЕГЭ
Тест ЕГЭ по истории
Представителям какого движения принадлежит лозунг «Сила власти — царю; сила мнения — народу»?
Это девиз славянофилов. Предложенная публицистом Иваном Аксаковым, эта формула подразумевает разделение власти: народ обладает духовной силой, а царь — государственной (административной) властью.
Что такое бироновщина?
«Бироновщина» — это название периода правления императрицы Анны Иоанновны (1730–1740), связанное с влиянием ее фаворита Эрнста Иоганна Бирона. Термин связан с немецким засильем при дворе, коррупцией и казнокрадством.
Укажите годы Столетней войны.
Столетняя война — это серия военных конфликтов между Англией и ее союзниками с одной стороны и Францией и ее союзниками — с другой. Она длилась примерно с 1337 по 1453 год (то есть, вопреки названию, не 100 лет).
Назовите одну из главных причин Русско-японской войны.
Причин у Русско-японской войны было много. Некоторые из них — споры за территории и доступы к торговым путям, в том числе к портам.
Кто был первым русским императором?
Первым русским императором был Петр I Великий, который принял этот титул в 1721 году после победы в Северной войне. Он был последним русским царем и первым правителем Российской империи.
Какое из этих явлений и событий характерно для периода оттепели?
Хрущевская оттепель характеризовалась смягчением политики властей и цензуры, относительной либерализацией политики и разворотом к Западу. Ну и кукурузу в то время объявили царицей полей.
Кто был первым секретарем ЦК КПСС на момент запуска первого искусственного спутника?
Первый искусственный спутник Земли с характерным названием «Спутник-1» был запущен 4 октября 1957 года. Тогда первым секретарем ЦК КПСС был Никита Хрущев.
Какое животное изображено на гербе рода Романовых?
На родовом гербе Романовых изображен червленый (красный) грифон в серебряном поле, держащий золотые меч и щит с отверстием. По черной кайме герба расположены восемь голов львов — четыре золотые и четыре серебряные.
Какое из этих явлений не относится к XIX веку?
Этот переворот произошел 3 июня 1907 года. Остальные явления относятся к XIX веку.
Как называется основная часть территории России, не включенная в опричнину Иваном IV?
Земщина — это основная территория, не вошедшая в особый царский удел — опричнину.
Вам стоит поработать над изучением истории.
Вы неплохо знаете историю — как минимум в рамках школьного курса.
Все истфаки мира — у ваших ног!
