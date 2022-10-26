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Экс-глава BitMEX назвал признак начала бычьего рынка криптовалют
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«Коммерсантъ» узнал об уходе из России российского бренда телефонов
Технологии и медиа, 11:47
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26 окт, 11:53
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Фонтан на улице: кадры прорыва магистрального водопровода в Баку
В Баку в Ясамальском районе на востоке города прорвало магистральный водопровод. Часть домов остались без воды, а улицы затопило. Как выглядит ЧП — в видео РБК
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Баку
водопровод
прорыв
вода
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Ставка
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