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На Филиппинах выбрали победительницу конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Ею стала Неллис Пиментел из Пуэрто-Рико. Второе и третье места заняли участницы из США и Чехии. Россиянка Анна Бакшеева вошла в десятку финалисток, представительница Белоруссии — на четвертом месте
Неллис Пиментел (в центре) (Фото: Miss Earth / Facebook)

Победителем 19-го международного конкурса красоты «Мисс Земля-2019» стала представительница Пуэрто-Рико Неллис Пиментел. Результаты опубликованы в официальном Twitter-аккаунте конкурса. Церемония награждения прошла в филиппинской столице — Маниле.

Второе место (титул «Мисс Воздух») заняла американка Эмани Дэвис, третье («Мисс Вода») — представительница Чехии Клара Ваврушкова. Обладательницей четвертого места и титула «Мисс Огонь» стала представлявшая Белоруссию Алиса Маненок.

Россию в этом году представляла Анна Бакшеева, вместе с участницами из Новой Зеландии, Нидерландов, Чили, Нигерии и Польши она вошла в десятку финалисток. Летом 17-летняя жительница Читы победила в конкурсе «Краса России-2019».

На сайте конкурса «Мисс Земля» среди участниц также отдельно указана представительница Крыма Анастасия Лебедюк, которая не отнесена ни к России, ни к Украине. При этом ее страница не открывается, в отличие от профилей других конкурсанток. Украину в этом году представила 20-летняя Диана Шабас.

Конкурс «Мисс Земля» проходит под эгидой ООН, его идея — привлечение внимания к гуманитарным проблемам, защите окружающей среды и охране живой природы. Каждый год в мероприятии участвуют от 80 до 90 кандидаток. Победительница cтановится представительницей программы ООН по окружающей среде, сотрудничает со Всемирным фондом дикой природы и другими организациями.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: конкурс красоты
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