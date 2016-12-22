У жены наследника норвежского престола нашли неизлечимую болезнь легких

У 45-летней кронпринцессы Норвегии Метте-Марит обнаружили редкое заболевание легких. Хотя болезнь была обнаружена на ранней стадии, лечение может только замедлить ее

Метте-Марит (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Супруга наследника престола Норвегии кронпринца Хокона кронпринцесса Метте-Марит страдает от редкого заболевания легких — легочного фиброза, сообщается на сайте королевского дома Норвегии.

Это болезнь, при которой в легких образуется рубцовая ткань, что приводит к нарушению дыхательной функции легких и ухудшению насыщения крови кислородом.

«Пока не ясно, связана ли эта легочная болезнь с каким-либо аутоиммунным заболеванием или есть другие причины, лежащие в основе изменений ткани легких», — говорится в сообщении.

Легочный фиброз неизлечим, однако течение болезни можно замедлить. «В течение ряда лет у меня на регулярной основе возникали проблемы со здоровьем, и теперь мы знаем больше об их причинах», — приводятся в сообщении слова наследной принцессы. По словам Метте-Марит, это также означает, что в ее рабочем графике будут периоды без официальных мероприятий из-за необходимости проходить лечение.

«Хотя такой диагноз в разы ограничивает мою жизнь, я рада, что болезнь была обнаружена так рано. Моя цель по-прежнему состоит в том, чтобы работать и участвовать в официальной программе как можно больше», — заключила кронпринцесса.

По словам лечащего врача Метте-Марит профессора Кристиана Бьёро, тот факт, что болезнь была обнаружена на ранней стадии, делает прогноз по здоровью принцессы благоприятным.

Согласно данным Национальной службы Великобритании легочным фиброзом чаще страдают люди 70–80 лет, он редко встречаются у людей младше 50 лет. Болезнь может быть связана с воздействием некоторых внешних факторов (влияние металлической или древесной пыли, вирусные инфекции, курение), равно как и появляться по неустановленным причинам.

Лечение подразумевает прием препаратов, замедляющих появление рубцовой ткани в легких, лечебную физкультуру, улучшающую насыщение крови кислородом, и некоторые другие вспомогательные меры. Единственным способом радикально продлить жизнь таких пациентов служит трансплантация легких.

Продолжительность жизни людей, страдающих фиброзом, сильно варьируется. До появления таких препаратов, как пирфенидон и нинтеданиб, замедляющих образование рубцов, около половины больных легочным фиброзом жили менее трех лет после постановки диагноза, примерно каждый пятый жил дольше пяти лет.

Кронпринц Хокон — первый в очереди наследников норвежского престола. У них с Метте-Марит двое детей: принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус, занимающие в списке претендентов на престол второе и третье места соответственно. Кроме того, еще до брака с Хоконом Метте-Марит родила сына Мариуса Борга, который не получил никакого титула и считается пасынком кронпринца.