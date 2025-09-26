Путин на собрании глав регионов назвал ключевую задачу

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Дальнейшее укрепление суверенитета и безопасности России остается ключевой задачей, заявил глава государства Владимир Путин, обращаясь к 21 избранному главе субъектов по видеосвязи. Его цитирует пресс-служба Кремля.

«И в этом плане огромное значение имеет то, что регионы делают для обеспечения оборонно-промышленного комплекса, активная, деятельная поддержка наших военнослужащих, находящихся на передовой, ветеранов специальной военной операции, членов их семей — это все задачи, которые, безусловно, остаются с нами в качестве ключевых. Рассчитываю, что такая работа будет продолжена», — сказал президент.

Путин также призвал губернаторов активно привлекать в органы власти ветеранов военной операции. Президент подчеркнул, что россияне на минувших выборах показали хорошую явку и поддержали многих действующих губернаторов, что говорит о народном доверии, которое нужно оправдать.

«Люди рассчитывают на продолжение стратегического курса развития страны, на то, что он принесет дальнейшие перемены к лучшему», — отметил Путин.

В заключение президент указал, что стоит «всегда внимательно относиться к мнению людей, быть с ними в постоянном контакте» — именно так можно верно оценить результаты работы властей.

В единый день голосования, 14 сентября, в России выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов. Глав субъектов выбирал 21 регион. В Москве выборы не проводились, однако для жителей 19 регионов открыли экстерриториальные участки.