Би-би-си рассказала о «Крысогеддоне» в западных странах

Численность крыс в городах США за последние годы выросла в два-три раза, резко подскочило количество заявок на услуги по борьбе с вредителями в Британии. Причина в повышении температуры и «сверхспособностях» крыс, говорят эксперты

Фото: Lucas Jackson / Reuters

В западных странах — Великобритании, США, Канаде, Нидерландах и других — резко выросла численность крыс, сообщает Би-би-си, описывая в заголовке своей статьи происходящее как «Крысогеддон».

Британская ассоциация по борьбе с вредителями (British Pest Control Association, BPCA) заявляет, что половина из входящих в ее состав фирм за последние пять лет столкнулись с увеличением числа вызовов для уничтожения крыс. Компания Cleankill, работающая на юге Англии, заявляет о росте числа таких обращений от горожан на 20% за последние два года.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, рост активности крыс в последние 20 лет наблюдается в городах США — Вашингтоне (почти на 400%), Сан-Франциско (на 300%), Нью-Йорке (на 160%), а также в канадском Торонто (180%).

Одной из причин роста численности крыс представитель BPCA называет широкое распространение фастфуда, проблемы с вывозом мусора муниципальными службами и нарушение инфраструктуры канализаций во время дорожных работ. В качестве второй причины доктор Бобби Корриган (бывший научный сотрудник департамента здравоохранения Нью-Йорка) перечисляет повышение температуры на Земле и, как следствие, более теплые зимы, что способствует размножению грызунов. Дополнительным фактором ученые считают экосистему городов: здания и асфальт там нагреваются и сохраняют тепло дольше, чем в сельской местности.

Как отмечает Би-би-си, крысы — феноменально плодовитые создания. Самка обычно приносит около шести пометов в год, в каждом из которых до 12 детенышей. Они способны возобновить размножение уже через девять недель, то есть две крысы потенциально могут произвести на свет более 1 тыс. потомков за год.

Еще одна «сверхспособность» этого вида — сочетание «неофобии» (страха перед всем новым) и отсутствия рвотного рефлекса. Благодаря этому крысы не кидаются на любую попавшуюся пищу и, как правило, пробуют ее понемногу, что снижает эффективность ловушек с ядом, пишет издание.

Доктор Алан Бакл из Университета Рединга посвятил 30 лет работе над созданием новых крысиных ядов, но, как признается, «потерпел неудачу». Если отрава неприятная на вкус или вызывает у крысы дискомфорт или боль, она больше ее не съест. В связи с этим борцы с вредителями используют препараты, которые действуют более длительное время, в том числе антикоагулянты, вызывающие внутреннее кровотечение и потом смерть. Отдельной проблемой считаются генетические мутации, которые дают крысам определенный иммунитет к различным препаратам.

Опасность крыс представляет собой их способность передавать человеку серьезные заболевания, например лептоспироз — инфекцию, передающуюся при взаимодействии с мочой, или хантавирус, заражение которым происходит при вдыхании экскрементов, говорится в заметке.

Специалист из Cleankill Алекс Доннован считает, что побороть нашествие такого масштаба практически невозможно. По его словам, еды и избытка мусора слишком много. «Мы игнорировали крыс и позволили им выйти из-под контроля. И теперь мы за это расплачиваемся», — соглашается с ним доктор Корриган.