Каждая третья успешная россиянка поддержала идею материнства без брака

Примерно 30% женщин с доходом выше среднего считают, что брак не обязателен для рождения ребенка. Среди мужчин с высоким доходом выше доля тех, кто предпочитает рождение детей в браке

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Около 30% женщин с зарплатой выше средней считают, что для рождения ребенка не обязательно вступать в брак — такое мнение выразили 3 из 10 женщин. Об этом говорится в исследовании SuperJob (есть у РБК).

Опрос проведен в сентябре 2025 года по всей стране, его участниками стали 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

При этом мужчины с зарплатой от 100 тыс. руб. в месяц являются главными сторонниками вступления в брак ради деторождения (46%), а среди женщин с тем же уровнем дохода больше всего тех, кто уверен, что для рождения ребенка замуж выходить необязательно.

За последние 17 лет число россиян, поддерживающих такую позицию, выросло почти в полтора раза — с 18 до 26%. За тот же период произошло снижение доли тех, кто считает брак не обязательным, но желательным условием — с 42 до 32%. Доля тех, кто считает, что жениться или выходить замуж обязательно, незначительно сократилась с 38 до 36%.

Согласно опросу, на мнение респондентов влияет в том числе семейное положение. Так, женатые мужчины и отцы значительно чаще холостых и бездетных поддерживают обязательность брака (42% и 41% против 27% и 26% соответственно), а замужние женщины, в свою очередь, чаще незамужних считают брак желательным, но не обязательным (41% против 30%).

Уровень образования также влияет на позицию мужчин и женщин по-разному. В частности, мужчины со средним профессиональным образованием реже считают брак обязательным (27%), чем мужчины с высшим образованием (37%), в то время как женщины с высшим образованием чуть реже считают брак обязательным (31%), чем женщины со средним профессиональным образованием (33%).

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти треть россиян убеждены, что большую часть семейных расходов должны брать на себя мужчины, а каждый пятый мужчина не готов встречаться с женщиной, которая зарабатывает больше.

До этого гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров рассказал, что сейчас молодые люди в России не стремятся как можно скорее вступить в брак — по их мнению, сначала следует прочно встать на ноги, поэтому карьера и финансовая безопасность у них в приоритете.