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Общество ,  
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Определена участница «Детского Евровидения» от России

Ею стала одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга. В финале выступят участники из 13 стран, в этом году из-за пандемии музыкальный конкурс пройдет в формате телемоста

Россию на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение-2020» представит одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга. Она исполнит композицию «Мой новый день».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Академию Игоря Крутого, которая организовала национальный отбор, решение было принято по итогам голосования жюри и интернет-зрителей.

Девочка сообщила агентству, что до конкурса занималась с педагогом по вокалу дважды в неделю. «Сейчас, думаю, будет намного больше занятий. Но я к этому готова», — отметила она.

Нынешний отбор стал для Феськовой вторым, ранее она пробовала свои силы в 2019 году.

Всего за право представлять Россию на музыкальном соревновании боролись 11 участников.

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Конкурс пройдет 29 ноября. Из-за пандемии коронавируса в этом году он состоится в формате телемоста. В финале «Детского Евровидения» выступят участники из 13 стран: России, Армении, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.

Победительницей прошлогоднего конкурса стала представительница Польши Виктория Габор. Артистка получила 278 баллов за исполнение песни «Супергерой».

Автор
Наталия Анисимова
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