Определена участница «Детского Евровидения» от России
Россию на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение-2020» представит одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга. Она исполнит композицию «Мой новый день».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Академию Игоря Крутого, которая организовала национальный отбор, решение было принято по итогам голосования жюри и интернет-зрителей.
Девочка сообщила агентству, что до конкурса занималась с педагогом по вокалу дважды в неделю. «Сейчас, думаю, будет намного больше занятий. Но я к этому готова», — отметила она.
Нынешний отбор стал для Феськовой вторым, ранее она пробовала свои силы в 2019 году.