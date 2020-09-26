Определена участница «Детского Евровидения» от России

Ею стала одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга. В финале выступят участники из 13 стран, в этом году из-за пандемии музыкальный конкурс пройдет в формате телемоста

Россию на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение-2020» представит одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга. Она исполнит композицию «Мой новый день».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Академию Игоря Крутого, которая организовала национальный отбор, решение было принято по итогам голосования жюри и интернет-зрителей.

Девочка сообщила агентству, что до конкурса занималась с педагогом по вокалу дважды в неделю. «Сейчас, думаю, будет намного больше занятий. Но я к этому готова», — отметила она.

Нынешний отбор стал для Феськовой вторым, ранее она пробовала свои силы в 2019 году.