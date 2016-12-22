Глава УВЗ заявил о разработке альтернативы беспилотной «Армате»

Гендиректор Уралвагонзавода подтвердил РБК наличие опытно-конструкторских работ по робототехническому комплексу на базе танка Т-72. По его словам, альтернативная роботизированной «Армате» машина создается по заказу Минобороны

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Бюджетный робот-танк

Корпорация «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») создает робототехнический комплекс на базе танка Т-72БЗ по заказу Минобороны, рассказал РБК генеральный директор УВЗ Александр Потапов на полях выставки ADEX.

«Решение принимает Минобороны. Мы как промышленность исполняем технические задания, которые нам готовит заказчик», — объяснил Потапов, отвечая на вопрос о том, было ли шасси Т-72Б3 выбрано из-за дороговизны «Арматы».

Он подчеркнул, что в работе над «Арматой» предполагается «долгосрочный подход». «Армата» — это перспективная платформа, жизнь которой мы видим на десятки лет вперед. У нее большое будущее. Мы говорим о разработке, дальше — производство, а там уже и послепродажное обслуживание эксплуатации в войсках. На повестке — обеспечение жизненного цикла. Но если сегодня нужно решать конкретную задачу, то и исходить надо из наличия в первую очередь финансовых и, конечно, технических возможностей», — констатировал глава УВЗ.

По словам Потапова, с учетом того, что по проекту робототехнического комплекса на базе Т-72 согласовано техническое задание Минобороны, производитель «уже отчасти уверен, что будет перспектива заказа вооруженными силами». Однако назвать точные сроки, когда будет готов первый образец робототехнического комплекса на базе Т-72Б3, глава УВЗ затруднился.

В августе РБК сообщил, что УВЗ​ разрабатывает тяжелый штурмовой робототехнический комплекс на шасси танка Т-72Б3. Об этом рассказал источник в Минобороны и подтвердил собеседник, близкий к УВЗ. Опытно-конструкторские работы получили название «Штурм», уточнили собеседники РБК. По словам источника в Минобороны, уже создан макет комплекса с боевым оборудованием, который «позволяет продемонстрировать элементы движения».

В 2015 году разработчики «Арматы» говорили о намерении создать беспилотную версию боевой машины. Проект получил название «Тачанка-Б». В феврале 2018 года во время посещения УВЗ занимавший тогда должность замминистра обороны Юрий Борисов сообщил журналистам, что «через некоторое время» общественность «увидит результаты наработок» по беспилотной «Армате». По словам источника РБК в Минобороны, весной опытный образец роботизированной «Арматы» продемонстрировали Шойгу. Какие выводы были сделаны министром по итогам мероприятия, собеседник не уточнил.

В конце июля Юрий Борисов уже в статусе вице-премьера заявил, что российские военные не стремятся массово закупать танки «Армата» из-за их дороговизны. По словам источника РБК в Минобороны, в 2016 году УВЗ планировал продать первую партию танков «Армата» (около 100 машин) за 450 млн руб. за единицу, однако военному ведомству удалось снизить цену до 320 млн. При этом стоимость одного танка Т-72Б3 в 2016 году, по данным УВЗ, составляла примерно 79 млн руб.

Т-72 — самый массовый основной боевой танк второго поколения. Был принят на вооружение в СССР с 1973 года. Его модернизированная модификация Т-72Б3 стоит на вооружении с 2012 года и стала основным танком сухопутных войск (более тысячи единиц). От предшественников этот танк отличает наличие современных средств защиты, связи, всесуточного прицельного комплекса, автоматической коробки передач и больший запас хода.

«Не так больно потерять»

Задача штурмового робототехнического комплекса в бою — быть передовым эшелоном боевого порядка, вскрывать оборону противника и расположение его огневых средств, по мере возможности уничтожая их или выдавая целеуказания, объяснял РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.



«При условии что в реальных боевых действиях не всегда удается технику сохранить, утратить комплекс на базе Т-72 будет не так больно, как роботизированную «Армату», — считает военный эксперт. По его словам, такой комплекс был задуман еще в 1980-е годы, но тогда технический уровень российских предприятий не позволял реализовать эти планы.

По данным источника РБК в Минобороны, среди основных требований к робототехническому комплексу на базе Т-72 — наличие сверхвысокой всеракурсной защиты, которая сохранит боеспособность после попадания 10–15 гранат ручного противотанкового гранатомета (РПГ) и минного подрыва. Кроме того, машина должна обладать возможностью маневрирования в ограниченном пространстве городской застройки, в том числе с беспрепятственным круговым вращением башни в узких проходах. Боевые роботы должны уметь в любое время суток быстро обнаруживать и уничтожать живую силу, в том числе на верхних этажах зданий в ракурсе 360 градусов, рассказывал собеседник РБК.

Важное пожелание военных — возможность вести огонь в программируемом режиме, в соответствии с введенной в бортовой компьютер боевой задачей по предварительно разведанным целям, пояснил источник.